UDMR votează moţiunea împotriva Guvernului Dăncilă. Analiza politică a jurnalistului Ion Cristoiu scoate la iveală adevărul din spatele moţiunii

Jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o analiză a situaţiei politice din ţară. Referitor la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, care va fi supusă votului, marţi, în Parlament, Ion Cristoiu a afirmat că UDMR nu mai sprijină PSD din cauza eveminentelor de la Cimitirul Internaţional al Eroilor de la Valea Uzului.





„Păi nu guvernul ăsta are probleme după asta, că nu mai are UDMR-ul, asupravieţuit, da? Dar rămâne în continuare guvernul ăsta trebuie să dea legi, până acum în anumite legi s-a bazat şi pe sprijinul UDMR. E clar că UDMR nu mai are cum să se întoarcă”

De asemenea, Cristoiu a mai spus că prin această situaţie, guvernul a primit cea mai mare lovitură.

„Este ca şi cum ar divorţa, nu are...nu pot să fie, nu numai că sunt unguri dar sunt şi oameni normali, deci optţiunea de a vota pentru moţiunea de cenzură este cea mai mare lovitură pentru guvern”, a spus Cristoiu.

