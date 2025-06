EVZ Special Ion C. Brătianu și Dinastia de la Florica. O moștenire de un secol







Ion C Brătianu, fondatorul Dinastiei de la Florica. Puțini politicieni au avut meritul de a crea dinastii politice.

Ion C Brătianu a fondat o dinastie, care politic, istoric, cultural a dominat România in extenso, un secol. Vorbim de momentul 1848, când frații Dimitrie și Ion C. Brătianu dinamizează mișcarea revoluționară și de momentul 1953, când moare Gheorghe I.Brătianu, considerat ultumul descendent al dinastiei.

Ion C Brătianu - revoluționarul, conspiratorul

Ion C Brătianu s-a născut la 2 iunie 1821, în Argeș. Aici, își va construi un mic conac, alături de soția sa, Pia Pleșoianu-Brătianu. O va numi așa în memoria primei născute, Florica, fiica stinsă de timpuriu. Va avea o altă fiică, pe Sabina, căsătorită Cantacuzino. Vor urma fiii: Ionel, Dinu, Vintilă.

De numele lui Brătianu se leagă atât Revoluția de la 1848, cât și încercările de a construi o clasă politică românească. Apare reținut, ca suspect, în încercarea de eliminare a împăratului Napoleon III, de către Felice Orsini. Îl susține pe Alexandru Ioan Cuza, apoi complotează pentru detronarea sa.

În 1870, îl găsim alături de Eugeniu Carada (mentorul copiilor săi) în fruntea mișcării anti-Carol I, declanșate precipitat la Ploiești de Candiano-Popescu. Scapă la limită de arestare și chiar de spectrul asasinatului. Își asumă Opoziția în perioada 1871-1876, pregătind momentul cuceririi independenței de stat a României.

Ion C Brătianu, omul politic ctitor de țară. Renegarea francmasoneriei

Ion C Brătianu a guvernat din 1876 și până în 1888, cu precizarea că în ultima parte, s-a dat strategic la o parte, în favoarea fratelui său. Independența, Proclamarea Regatului i se datorează fără doar și poate. Ion C Brătianu, alături de C.A. Rosetti. D.A.Sturdza, Ion Ghica agrease intrarea în Masonerie. Se inițiase la Paris, în Loja Trandafirul Liniștii Desăvârșite. Trecuse apoi la Ateneul Străinilor, ambele loje aflate sub obiediența Marelui Orient al Franței.

După 1878, Brătianu se dezice de Francmasonerie. Ba chiar își pune fiii să jure pe Biblie că nu se vor alătura acesteia. Ionel Brătianu cu greu a reușit, ca fiu al lui Brătianu și ca succesor politic să găsească sprijin în francmasonerie, prin Alexandru Vaida -Voevod.

Regele i-a sărutat mâna în ceasul morții

Sabina Cantacuzino a rememorat un moment. Pia Brătianu își veghea bărbatul aflat în agonie. Regele Carol, în persoană, vine la Florica. Venise de multe ori, dejunase în livada de acolo. Băuse vișinata oferită de Brătianu. Acum, a mers la principalul său om politic, fostul Prim Ministru, în mai 1891. A cerut puțin păr din capul lui Ion C Brătianu. A luat acel păr și l-a depus în câteva medalioane având capac. A oferit acele medalioane de aur familiei muribundului.

Regele Carol I s-a apropiat și i-a sărutat mâna. Ion C. Brătianu s-a stins pe 16 mai 1891. Avea 70 de ani și clădise o țară.