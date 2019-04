Cum a ajuns, de fapt, Iohannis, preşedinte? Cristoiu dezvăluie etapele devenirii: „Băsescu nici nu l-a băgat în seamă.”

În interviul acordat lui Marius Tucă, fondatorul și editorialistul Evenimentului Zilei arată cum a fost construit personajul Klaus Iohannis ca președinte al PNL și apoi președinte al României.





Ion Cristoiu explică pentru public scenariul pus la cale, prin care fostul prședinte al PNL, Crin Antonescu l-a adus pe Klaus Iohannis în poziția a doua din partid, după care a fost eliminat din funcție și apoi din viața publică. Potrivit lui Ion Cristoiu, ideea a luat naștere în laboratoarele serviciilor secrete iar în plan au fost adăugați ”idioții utili”.

Scenariul cu Antonescu pare că se repetă la indigou cu Rareș Bogdan, care a fost plasat de președintele PNL, Ludovic Orban, direct pe poziția unu a listei PNL pentru europarlamentare.

Crin Antonescu l-a sunat în glumă pe Klaus Iohannis şi i-a zis “Ponta a decis” şi ăla era să leşineMarius Tucă: Exact. Au pus-o pe Kovesi procuror şef la DNA, deci au fost mai multe lucruri pe care le-au făcut, dar cu ajutorul băieţilor din jur. Mie mi se pare o chestiune incredibilă care a trecut aproape neobservată…. cum ajuns candidat şi preşedinte Klaus Iohannis. Imaginaţi-vă, Klaus Iohannis era primar la Sibiu şi a fost adus aici de două ori, ca sfintele moaşte, să fie premier. Băsescu nici nu l-a băgat în seamă, aduceţi-vă aminte. Şi Crin Antonescu, şeful PNL, vin alegerile locale, nu cred că erau parlamentare…Ion Cristoiu: Nu, vine februarie 2013, unde…Marius Tucă: Erau parlamentare sau locale? Că nu mai ştiuIon Cristoiu: Nu am ajuns încă la parlamentare.Marius Tucă: N-am ajuns, la localeIon Cristoiu: Înainte de localeMarius Tucă: Înainte de locale, daIon Cristoiu: În februarie 2013, Crin Antonescu îl aduce prim-vicepreşedinte, înfiinţând funcţiaMarius Tucă: Pentru el. Exact. Asta mi se pare o chestie incredibilă. Un manual de politică sau dacă vreţi de servicii că acolo s-a întâmplat totul. Îl aduce prim-vicepreşedinte, vin alegerile locale, unde rezultatele…Ion Cristoiu: Nu, au venit europarlamentarele.Marius Tucă: Europarlamentare sau locale?Ion Cristoiu: EuroparlamentareMarius Tucă: Da, spun amândoi că-şi dau demisia, dar pentru că unul era preşedinte, unul prim-vicepreşedinte, face un pas în spate Crin Antonescu şi Iohannis pentru ca a doua zi şi el de fapt să nu-şi mai dea demisia şi cu chestia asta să devină preşedintele PNL şi candidatul la Preşedinţia RomânieiIon Cristoiu: Adaug încă un moment care v-a scăpat.Marius Tucă: IncredibilIon Cristoiu: Pot să mai adaug un moment? Ca să ajungem la o concluzieMarius Tucă: DaIon Cristoiu: Ştiţi ce înseamnă într-un partid ca PNL să ajungi direct prim-vicepreşedinte, că vor toţi ăia… Mai ţineţi minte scandalul ministru de Interne domnul Iohannis şi nu…ce era? la Finanţe sau nu ştiu ce… în Guvernul USL, era încă USL, şi vicepremier cu securitatea naţională, care nu mergeaMarius Tucă: DaIon Cristoiu: Păi acum sunt tot mai multe date şi le voi spune că totul era o comedie. Ei erau siguri că Ponta refuză. Există o..Marius Tucă: Păi şi eu ştiu atunci ei făceau propunerile pentru ca Ponta să refuze. Era clarIon Cristoiu: Vă dau un amănunt din interior pe care o să vi-l confirme Crin Antonescu. La un moment dat, Crin Antonescu l-a sunat în glumă pe Klaus Iohannis şi i-a zis “Ponta a decis” şi ăla era să leşine.Marius Tucă: A decis, ce?Ion Cristoiu: Că vei fi.Marius Tucă: Aaa, că va fi.Ion Cristoiu: Deci ei au zis aşa…Marius Tucă: Ca să-l pună, ce vrea să-l pună? Viceprim-ministru?Ion Cristoiu: Păi nu, era ceva incompatibil. Ei au cerut aşa… era ceva un post de ministru, iar ca viceprim-ministru, nu era ministru pe domeniul lui, era locul lui Oprea. Şi-atunci erau siguri. Şi la un moment dat, Crin Antonescu, există dovezi, l-a sunat să facă o glumă. Şi ăla era să leşine deoarece piesa… nu ştiu… dvs ca să scăpaţi de ceva ziceţi: „Domnul Cristoiu, eu sunt de acord dacă staţi în cap acuma şi la un moment dat stau şi dacă dvs staţi în cap eu mă dezbrac”Marius Tucă: La bustul gol. Şi cine a pus la cale operaţiunea? Acuma pare simplu. Crin Antonescu, şeful PNL cu autoritate 100%, da? Îl aduce el cu puterea lui şi îl pune pe Klaus Iohannis prim-vicepreşedinte. Şi dintr-odată îşi dau demisia amândoi, ăsta pleacă definitiv, din momentul ăla Crin Antonescu iese definitiv din scena politică, iar Klaus Iohannis după ce şi-a dat demisia devine preşedintele PNL şi candidat la preşedinţia României şi până la urmă, cine?Nu există trădători, ei sunt în limbajul serviciilor idioţii utili. Util în ce sens, ăla e manipulat fără să vreaIon Cristoiu: Şi pe Ludovic Orban cine l-a convins să-l aducă pe Rareş Bogdan primul pe liste?Marius Tucă: Păi cine? Răspundeţi-miIon Cristoiu: Păi nu, să ne întoarcemMarius Tucă: Eu cred că Hellvig a avut un…Ion Cristoiu: Întrebările dvs care sunt retorice confirmă…Marius Tucă: Da, dar vreau să răspundeţi la ele.Ion Cristoiu: Păi nu, mă confirmă pe mine în teza cu cel din Ucraina, da? În primul rând cum s-a întâmplat, nu zic din Ucraina, cu Klaus Iohannis. Erau nişte tipi, ei fac sondaje, marii regizori, şi aveau problemă în România. „Băi cine va fi preşedinte, că Traian Băsescu nu va mai fi. Păi să-l întrebăm pe Băsescu”. Şi asta ştiu. Şi a venit Joe Bidden şi l-a întrebat şi Traian Băsescu a zis că nu s-a hotărât. Vă imaginaţi, era prin ianuarie 2014. Bun. Şi-atunci ei încep să facă sondaje pe plan… Şi zice aşa ţinta, da? Cine ar fi ? Unul care să aibă, nu ştiu ochelari ca Marius Tucă.Marius Tucă: Înalt, tandru, mişto, am mai multe calităţi. Să nu rămânem doar la ochelariIon Cristoiu: Înalt, cutare, cutare. Eu spun ce spune publicul-ţintă. „Cum vreţi voi să fie preşedintele României?”. Nu ştiu, să fie unul înalt, să fie de la Sibiu, să fie neamţ, cutarte, cutare, cutare. Bine şi începe, hai să vedem pe unde… aaaaa…nu, vorbesc serios.Marius Tucă: Cine au fost trădătorii? Locali, pentru că nu se poate niciodată dinafară fără să ai trădători în…. şi de obicei sunt cei apropiaţi.Ion Cristoiu: Nu există trădători, ei sunt în limbajul serviciilor idioţii utili. Util în ce sens, ăla e manipulat fără să vrea. Deci mai mult ca sigur că în jurul lui Crin au fost nişte tipuri care de regulă…Marius Tucă Nu mai mult ca sigur, au fost…Ion Cristoiu: Care sunt corecţi până la un punct. Sunt corecţi, cutare, încredere absolută.Marius Tucă: Şi mai e o chestie incredibilă. În momentul în care şi-a dat Crin Antonescu demisia, ăia au spus „noi am fost corecţi până acum, acuma e treaba noastră ce facem că el şi-a dat demisia”, nu credeţi?Ion Cristoiu: Cine, ăia din jur?Marius Tucă: Da, da. ExactIon Cristoiu: Da, păi ei au spus aşa: “Domnul preşedinte noi obţinem la europarlamentare”, şi i-au mai vârât şi nişte sondaje.Marius Tucă: 30%Ion Cristoiu: Ce 30, 40%, nici nu discutămMarius Tucă: Aaa, era deci dinainte planul pus la cale.

