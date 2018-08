Iohannis a lansat CRITICI în VALURI după evenimentele din Piața Victoriei. CERINȚE de ultimă oră ale președintelui. Scenariul DIVERSIUNII, lansat de LIDERUL țării

Klaus Iohannis a criticat, într-o intervenție de la Palatul Cotroceni, intervenția jandarmilor, dar și atitudinea alianței de la guvernare. De asemenea, președintele țării încurajează oamenii să aibă în continuare o atitudine prin care să conteste faptele Guvernului.





Preşedintele Klaus Iohannis a insistat pe faptul intervenţia jandarmilor de la mitingul de vineri a fost nejustificat de violentă și că, în mod normal, trebuia să existe o demisie la nivel înalt după modul în care s-au desfășurat evenimentele.

„România tranversează o stare de criză gravă. Atitudinea civilă a fost pedepsită prin gaze lacrimogene. Mulţi oameni din diasporă au venit revoltaţi de modul în care PSD guvernează. Protestele au de sâmbătă şi duminică au arătat adevărata faţă a celor care ies în stradă.

Românii ştiu să fie civilizaţi şi corecţi. Toţi cei care ies în stradă pentru a transmite un mesaj au o voce legitimă care va trebui ascultată. Violenţa şi reprimarea brutală sunt inacceptabilă. Atacarea jurnaliştilor, femeilor şi copiilor este de neconceput într-un stat european. Fac un apel la societatea civila. Lucrurile se pot schimba in bine. Este foarte important ca societatea civila sa fie vie, sa se implice cu toata forta in activitatea publică. Acest apel nu este un apel la revolta, ci la responsabilitate, la implicare. Doar impreuna putem sa schimbam aceasta tara Fac un apel la societatea civila. Lucrurile se pot schimba in bine. Este foarte important ca societatea civila sa fie vie, sa se implice cu toata forta in activitatea publică. Acest apel nu este un apel la revolta, ci la responsabilitate, la implicare. Doar impreuna putem sa schimbam aceasta tara

Cei responsabili trebuie depistaţi şi pedepsiţi. Într-o țară normal, până acum aveam cel puțin o demisie.Ancheta trebuie dusă până la capăt, aflat adevărul și responsabilii trebuie trași la răspundere. Există și un plan politic.Au trecut deja trei zile și nu există niciun responsabil pentru ce s-a întâmplat vineri în Piața Victoriei. În orice țară responsabilă, oamenii aflați la conducere, până la această oră am fi avut cel puțin o demisie. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea politică pentru ce s-a întâmplat.

De ce am ajuns aici? Pentru că un protest legitim a degenerat în violențe de stradă, cu manifestări agresive. Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiția și lupta anticorupție și-au dorit crearea unei tensiuni în societate? Ce se va întâmpla dacă vor recurge la înăbușirea prin violență a vocilor României.

