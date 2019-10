Cea mai importantă dintre acestea a vizat lipsa de predictibilitate fiscală. „Politicul trebuie să sprijine industria”, a mai spus președintele Iohannis. El a mai punctat faptul că insdustria IT&C a ajuns, în ultimii ani, la 6% din PIB.

„Statul trebuie să încurajeze și să susțină prin cadrul legislativ modernizarea prin digitalizare”, a fost sfatul șefului statului pentru noul Guvern, în fața oamenilor de afaceri prezenți la un eveniment de profil desfășurat la Romexpo.

Iohannis a afirmat că „predictibilitatea” trebuie să fie cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile, şeful statului precizând, însă, că, în ultimii ani, „numai predictibilitate nu am avut”.

“Sprijinirea sectorului digital ar trebui să se afle cu titlul de prioritate zero pe agenda oricărui guvern, care sper că va veni după săptămâna viitoare. Predictibilitatea e cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile, dar, cum am văzut în ultimii doi ani, orice, numai predictibilitate nu am avut”, a afirmat Iohannis, la expo-conferinţa GoTech World.

Te-ar putea interesa și: