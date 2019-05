Candidatul-cheie al PNL, lăudat de președintele Iohannis. Președintele țării a transmis un avertisment liberalilor

Prezent la Cluj Napoca, președintele României, Klaus Iohannis le-a spus reprezentanților liberali, adunați la un hotel de cinci stele, că îi va iubi mereu și că nu se va îndepărta de ei, niciodată.





Președintele României a vorbit în fața activului de partid al PNL din toată Transilvania. Iohannis a încercat să îi mobilizeze pe liberali și i-a îndemnat să dea tot ce pot la aceste alegeri, dar și la celelalte care vor urma.

”Eu nu m-am îndepărtat de PNL și nici nu am să o fac vreodată. Aceste alegeri tind să devină pietre de încercare pentru PNL. Ultima dată, tot pentru europarlamentare a rezultat o schimbare fundamentală a politicii PNL-ului. Atunci PNL s-a despărțit de PSD și bine a făcut. Am participat la discuții (fuziunea dintre PDL și PNL - n.n.) și nu am făcut-o doar ca să creăm cel mai mare partid mic, ci cel mai mare partid mare. Lucrurile au evoluat variabil. După un rezultat slăbuț, din decembrie 2016, vom dovedi împreună. Sondajele arată că această campanie a dat roade. Am umblat și eu în campanie și m-am întâlnit cu mai multă lume din PNL. Primul lucru îmi place că PNL nu mai funcționează pe taberele clasice, PNL-ul vechi și PD-L-ul vechi, ci funcționează ca o echipă. În afară de asta am mai constatat o chestiune: de mai mult timp vechiul PNL venea așa, cu teoria: bine să fie bine ca s nu fie rău, cu o atmosferă mai boemă, adică suntem OK dar mai așa: că avem și noi treburi pe acasă, dar acest lucru s-a schimbat, nu de tot, dar poate până în noiembrie vom schimba și asta”, a spus președintele.

Klaus Iohannis l-a felicitat și pe Rareș Bogdan despre care a spus că este o achiziție foarte bună, un om care este capabil să tragă partidul în sus. Afirmația președintelui a stârnit aplauze frenetice.

”Avem o listă pe care eu o consider foarte bună. Nu am participat la întocmirea listei dar mi-am permis să fac o apreciere. Este bine că îl avem pe Rareș Bogdan. Campania a decurs bine, dar dragii mei haideți să vedem lucrurile într-o perspectivă mai largă. Aceste alegeri nu sunt doar un eveniment izolat. Intrăm într-un ciclu care începe acum europarlamentarele și cu referendumul, cu alegerile prezindețiale din toamnă, cu alegerile locale de anul viitor și cândva cu alegerile generale. Nu mai este loc de șovăială. Nu mai este loc de dat înapoi. PNL trebuie să câștige toate alegerile. Noi toți am greșit în decembrie 2016. Nu a existat un concept destul de bun și ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Atunci, oamenii nu și-au pierdut, poate, încrederea în PNL, ci poate speranța. Dar acum sondajele arată altceva”, a mai afirmat Klaus Iohannis.

Despre PSD, președintele țării a afirmat că nu au făcut altceva decât să îi dezamăgească pe români. ”Dragii meu eu am mai spus-o și o repet fiindcă lucrurile trebuie spuse. Guvernarea PSD a eșuat, a fost un mare eșec din capul locului. A durat destul de mult până când românii și-au dat seama că PSD i-a păcălit, le-a promis bunăstare și nu au făcut altceva decât să-și vadă proprii hoți în fruntea statului. Românii nu mai tolerează asta”, a conchis președintele.

Ce studii avea, de fapt, Elena Ceaușescu. Ce scria pe diploma ei si cum a reusit sa PACALEASCA pe toata lumea!

Pagina 1 din 1