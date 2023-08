Locul care a impresionat-o pe Ioana Ginghină. Nu va uita această vacanță

Ioana Ginghină a povestit că a reușit să plece în vacanță cu greu, din cauza examenelor de clasa a 8-a pe care fiica sa le-a avut, dar și din cauza spectacolelor de la teatru. Cu toate astea, actrița a avut parte de momente de neuitat și a rămas impresionată de un loc din Europa.

„Sunt multe de povestit despre această vacanță, care nu a fost doar în Italia. Din cauza examenelor de clasa a 8-a pe care le-a avut Ruxandra anul acesta, a trebuit să ne schimbăm rutina vacanțelor din vara aceasta. Ca orice angajat la teatru, am posibilitatea să îmi fac vacanța dor când este și instituția în vacanță. Așa că vacanța pe care o împărțeam în două, anul acesta am fost nevoiți să o facem dintr-o singură bucată. Așa am ajuns să plecăm cu mașina și să explorăm o parte a Austriei, respectiv SalzburgerLand și o parte a Italiei”, a povestit Ioana Ginghină.