Fetița lor, Ruxi, este împăcată cu situația părinților ei, mai ales că, ea a fost aceea care a insistat pe lângă mama sa ca să divorţeze. Copilul spune că e e foarte fericită că este liniște și pace.

„Nu-mi lipsește nimic acum. Multă lume din jurul meu se așteaptă să fiu mai supărată, mai așa… Lumea spune că am înflorit. De fapt, vine din interior, pentru că sunt din ce în ce mai fericită. Cred că acum 12 ani, eu și Alexandru eram perechea potrivită, dar cred că în timp, undeva, am evoluat diferit. Pur și simplu a avut nevoie de altceva și eu am avut nevoie de altceva. Acum s-au împărțit lucrurile, iar Ruxandra fiind la tatăl ei zile întregi, pentru ea e mai bine. Alexandru stă mult mai mult cu ea față de când stătea înainte, pentru că trebuie să stea împreună fiind zilele astea. Relația lor este mai frumoasă, dar și relația mea cu Ruxi este mai bună. Chestia asta că trebuie să stai pentru copil e o prostie. Eu spun din prisma copilului care m-a rugat să divorțez. Ruxi e foarte fericită că este liniște și pace”, a declarat Ioana Ginghină.

După divorţ, la scurtă vreme, Alexandru Papadopol a fost surprins sărutându-se pe stradă cu actrița Adriana Titieni.

Frumoasa brunetă a povestit cum a reacționat când a văzut fotografiile cu fostul soț și Adriana Titieni.

„Nu mi-a fost uşor. Când am văzut imaginile am sunat imediat la psiholog să ştiu cum fac cu Ruxi. Apoi l-am sunat pe el. Era şi el terminat, nu avea niciun chef să se vadă chestia aia. Îţi dai seama, a dat cu bâta-n baltă. Asta a fost. Nu mi-a picat bine, dar bănuiam ceva şi nu am fost aşa şocată. Cumva aşa, de ce zice lumea”, a mărturisit Ioana Ginghină, potrivit viva.ro

