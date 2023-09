Ioana Ginghină s-a căsătorit a treia oară. De ce a anulat luna de miere

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice s-au căsătorit în weekend, iar veste este că nu pleacă în luna de miere. Este o cunoscută și apreciată actriță. Aceasta a fost căsătorită de două ori. Prima dată a fost căsătorită cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu actorul Alexandru Papadopol.

Sâmbătă, Ioana Ginghină s-a căsătorit cu bărbatul din viaţa sa. Petrecerea a avut loc chiar în curtea casei loc, acolo unde mirii s-au distrat alături de cei mai buni prieteni și alături de familiile lor. Numai că, după eveniment, cei doi soți nu pleacă în luna de miere.

„Momentul important s-a consumat! Domnul a zis da, eu am zis da! Arată divin totul! Cald domnule, cald! Am pus și eu nunta la final de septembrie să fie răcorică, dar nu știu, cu încălzirea globală, cu norocul după suflet, cum zice lumea. Am prins o zi frumoasă de vară, în septembrie! Cam așa arăt”, a scris Ioana Ginghină.