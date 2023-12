Preotul Ioan Istrati, despre vindecarea unui copilaș de 5 ani cu autism

Preotul Ioan Istrati, de la Biserica Sf Nicolae, din Constanța, doctor în teologie Magna cum laude, a relatat despre un caz ieşit din comun. Un copilaş de 5 ani, care nu vorbea, după ce i-a citit rugăciunile a început să vorbească.

Preotul Ioan Istrati, despre minunea vindecării

PEO și Sfântul Ioan Rusul, aşa îşi începe relatarea preotul Ioan Istrati.

Şi continuă: „În august, eram la Biserică. Trebuia să plec la o sfeștanie. Când mă bag în mașină, oprește o altă mașină lângă mine. Părinte, am venit de la București. Vă rugăm, nu ne lăsați. M-am întors în Biserică, mi-am pus veșmantul și le-am făcut rugăciuni.

Aveau un copilaș de 5 ani, cu spectru autist. Nu vorbea. Părinții mi-au spus că e foarte activ, obrăznicuț și face multe prostioare, așa că e imposibil să îl ducă la o grădiniță”, a povestit Preotul Ioan Istrati.

Părintele a fost avertizat că nu vorbeşte copilul

Preotul Ioan Istrati a mai spus că i-a dat Crucea copilului apoi a citit rugăciunile. În tot acest timp, copilaşul a fost foarte cuminte.

„Se temeau că va plânge și va zbiera la rugăciune. Am zâmbit copilului, i-am dat Crucea mare de metal, m-am jucat cu el. Incredibil, dar a stat foarte cuminte și i-am citit rugăciunile. I-am dat fesul Sfântului Ioan Rusul să-l pupe.

Preotul Ioan Istrati. Sursa foto: Facebook

I-am zis: voinicule, ce vrei să te faci când vei fi mare? Mama a zis că nu vorbește. Dar copilul a vorbit: PEO. Preot, am zis, și copilul a zâmbit și a dat din cap. Ei bine, Peo va vorbi de n-o să vă vedeți. Părinte, are autism, doctorii au zis că nu va vorbi. N-ați vorbit cu doctorul care trebuie. Decât acum. Cu Sfântul Ioan Rusul”, mai spune preotul.

Preotul Ioan Istrati: Le-am dat ulei de la candela Sfântului Ioan

După toată această întâmplare, părinţii au plecat acasă fericiţi.

„Mama cu lacrimi în ochi a dat din cap. Le-am dat ulei de la candela Sfântului Ioan. Au plecat fericiți. A doua zi – după mărturia mamei – copilul a început să vorbească cuvinte după cuvinte. Tot mai multe. Apoi fraze scurte. Părinții erau într-al nouălea cer.

Mi-au scris să mulțumească Sfântului Ioan și să mă roage să continuăm împreună rugăciunea. Copilul vorbește, dar mai are neastâmpărul din trecut. Mulțumim, Sfinte Ioane! Ești un scump”, a scris Ioan Istrati pe social media.