Motivul pentru care Mohammad Murad a decis să candideze pentru primăria Mangalia este și sentimental și economic. El consideră că politicienii trebuie să își asume eșecul ultimilor 30 de ani. „Astăzi oamenii de afaceri trebuie să își asume proiecte administrative și să venim alături de oameni pentru că la mijloc nu este vorba de un primar sau de un partid politic, ci este vorba de oameni”, a declarat Mohammad Murad, într-o conferință de presă la Complexul hotelier Panoramic-Amfiteatru-Belvedere, din stațiunea Olimp, pe care l-a reabilitat cu aproape 40 milioane de euro.

El a recunoscut că înainte de a-și anunța candidatura a avut o discuție cu premierul Ludovic Orban, mai ales că „atunci când am spus că voi candida la Constanța, am văzut că partide politice au intrat într-o dezbatere în privința mea, al cui sunt, ce vreau să fac, iar în ultimul sondaj făcut în Constanța aveam prima șansă cu 18-20%, fără să fac nicio campanie”. Atât la Constanța cât și la Mangalia, PNL are candidați proprii, senatorul Vergil Chițac, respectiv, primarul în funcție Cristian Radu, dar nu Ludovic Orban ar fi contribuit la decizia lui Murad de a nu mai candida la Constanța.

„Domnul Ludovic Orban nu a fost de acord cu anumite aspecte. Eu am spus că este nevoie de schimbare, dar dânsul a spus că există o linie de partid, că este prea târziu. Că dacă aș fi anunțat mai din timp, poate ar fi fost altfel. A fost o discuție un pic aprinsă, dar constructivă. Am înțeles că nu mai poate să ia altă decizie și i-am dat timp de gândire, urmând să mă sune a doua zi. Nu a sunat. Am înțeles răspunsul. Nu-l acuz de nimic, este linie de partid, așa cum a spus dânsul. Am zis să îmi văd eu de viitor și am luat singur decizia fără nicio presiune din partea cuiva”, a redat, Mohammad Murad, discuția cu premierul.

Spune că rămâne independent, fiind o persoană de dreapta care duce o politică socială. A trebuit să aleg între două variante, una Constanța și una Mangalia și atunci am ales cu sufletul, nu cu mintea. Am ales amintirile pe care le-am petrecut cu prima afacere, cu Spring Time, să mă întorc aici și de aici să plec încât să schimbăm tot ce înseamnă litoral în bine astfel încât să nu mai avem acel handicap când ne gândim la Turcia, Grecia, Spania, poate și Bulgaria”, a declarat candidatul independent.