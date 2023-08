În aceste condiții, reprezentanții mediului academic din România, în speță rectorul UBB, subliniază faptul că sistemul superior de învățământ poate fi resuscitat doar dacă aplicăm modelul francez.

Înainte de a trece la factorii care pot contribui la resurecția sistemului de învățământ, rectorul UBB a efectuat autopsia sistemului de învățământ. Principalele cauze care au trimis „România Educată” în rândul statelor din lumea a III-a, țin de greaua moștenire lăsată de sistemul comunist.

„ În reforma comunistă din 1948 universității clujene i s-a luat Medicina și multe institute de cercetare. În medicină se publică și se citează cel mai mult, iar unitățile de cercetare produc mai ușor cunoaștere științifică (deoarece nu au și încărcarea de predare), adică exact ce contează în rankingul Shanghai. Am început să corectăm aceste lucruri, avem un nou program academic în științe biomedicale și am refondat sau fondat o serie de institute de cercetare strategice (ex. inclusiv vechiul institut al lui Emil Racoviță), dar efectele se vor vedea în următorii ani”, a explicat rectorul UBB, Daniel David.