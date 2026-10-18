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Inundații în Spania. O femeie a murit luată de ape

Inundații în Spania. O femeie a murit luată de apeInundații Spania. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

O femeie de 35 de ani a murit în regiunea Catalonia, din Spania, după ce a fost surprinsă de viitură în timp ce încerca să traverseze un râu împreună cu copiii săi. Autoritățile au anunțat duminică, 18 octombrie, că trupul acesteia a fost descoperit în mare, în urma operațiunilor de căutare. Bilanțul ploilor torențiale și al inundațiilor care au afectat Spania în ultimele 15 zile a ajuns la cinci morți, relatează Reuters.

Femeia participase la un meci de baschet înainte de tragedie

Primarul localității Cabrera de Mar, Óscar Fernández, a declarat duminică, în fața jurnaliștilor, că femeia asistase la un meci de baschet înainte de producerea incidentului. Din cauza ploilor torențiale, spectatorilor li se ceruse să rămână în interiorul complexului municipal și să nu părăsească incinta.

Cu toate acestea, femeia a încercat ulterior să traverseze un râu împreună cu copiii săi, moment în care a fost surprinsă de ape. Echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de căutare, iar trupul victimei a fost găsit duminică în mare, potrivit anunțului făcut de Serviciul de Protecție Civilă.

Drumuri închise și restricții pe calea ferată în Catalonia

Ploile abundente au provocat probleme și în rețeaua de transport din regiune. Mai multe drumuri au fost închise, iar circulația feroviară a fost redusă din cauza condițiilor meteorologice.

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Autoritățile catalane au transmis avertizări populației și au recomandat evitarea deplasărilor care nu sunt necesare. Restricțiile au fost introduse în condițiile în care precipitațiile puternice au crescut riscul producerii viiturilor și al inundațiilor.

Inundații Spania

Inundații Spania. Sursă foto: captură video

Cinci persoane au murit în urma ploilor și inundațiilor din Spania

Decesul femeii din Cabrera de Mar a ridicat la cinci numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma ploilor torențiale și a inundațiilor produse în Spania în ultimele 15 zile. Fenomenele meteorologice extreme au afectat și alte regiuni ale țării.

În Valencia și Alicante, situate în sud-estul Spaniei, precum și în provincia Almería, din sud, ploile puternice au inundat locuințe, au antrenat autoturisme și au blocat drumuri. Aceste episoade de vreme severă s-au produs după mai multe săptămâni în care Spania s-a confruntat cu temperaturi record și incendii de vegetație devastatoare.

Potrivit oamenilor de știință, încălzirea atmosferei favorizează acumularea unei cantități mai mari de umiditate, ceea ce contribuie la creșterea frecvenței inundațiilor în Europa. Spania se numără printre țările afectate în mod deosebit de aceste fenomene.

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