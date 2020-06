Mai ales că Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare de inundaţii şi depăşiri ale Cotelor de Apărare, valabilă până vineri dimineaţa pe râuri din judeţele Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Arad.

Joi, în zonele vizate de codul roșu a plouat cât pentru două luni.

„Cea mai mare problemă am avut-o în orașul Oțelul Roșu, unde 20 persoane – 12 copii și 8 adulți au fost izolate de viitură. Am avut probleme pentru că elicopterele nu au putut decola de pe aeroporturile din zonă, dar până la urmă s-a rezolvat situația – am apelat la un elicopter privat, care era garat la Caransebeș, iar pilotul a fost foarte deschis în a ne susține, astfel încât am evacuat persoanele, care sunt acum în afara oricărui pericol”, a spus Vela la Antena 3.

Ministrul Vela a mai precizat că râul Bistra a înregistrat cele mai mari cote din istorie, de aceea va dispune o acțiune preventivă pentru a evacua persoanele care locuiesc în proximitatea albiei, respectiv din comuna Obreja și satul Ciuta, cele mai amenințate de o potențială viitură.

„Nu fac față dotările din județele care au fost avertizate de cod roșu, cu averse de ploaie foarte mari. Am decis azi, după o video conferință cu toți prefecții, ca toate forțele din județele limitrofe sau cele care nu au probleme de acest gen să intervină în cele afectate de cod roșu. Mai avem probleme în zona nord-estică, la Iași sau chiar în centrul țării.

Aceste mijloace din dotarea IGSU se referă la pompele de mare capacitate folosite în a extrage debitul de apă care s-aînregistrat în unele locuințe sau instituții, astfel încât să intervenim operativ, dar repet, această acțiune este în derulare pentru că acest codul roșu este în vigoare până mâine la ora 9. La Ciuta și Obreja suntem în faza de a evacua aproximativ 500 de persoane”, a mai spus ministrul.

Vela a asigurat că se va interveni în orice zonă în care este nevoie de sprijin și chiar preventiv cu angajații primăriilor și voluntari. Ministrul a reiterat că „există o solidaritate generală, principala preocupare este să nu avem victime”.