Daca acum multi ani aceste autocare nu erau chiar cele mai confortabile mijloace de transport, in ziua de azi, lucrurile s-au schimbat. Companiile de transport profesioniste, precum Transcar SRL, pun la dispozitia clientilor servicii de inchirieri autocare de lux, prin intermediul carora veti beneficia de o calatorie placuta, confortabila si, cel mai important, sigura. Daca autocarele sunt putin cam prea mult pentru numarul de oameni din grupul cu care calatoriti, trebuie sa stiti ca Transcar SRL pune la dispozitie si serviciul de inchirieri microbuze, la fel de confortabile si sigure. In plus, aceste vehicule sunt de ultima generatie, de la branduri cunoscute precum IVECO, Isuzu, Temsa, Volvo sau Mercedes, cu verificari periodice si sofer propriu. Soferii flotei Transcar SRL sunt experimentati si amabili, gata sa va duca acolo unde doriti. Inchrierile se fac din Bucuresti si Teleorman.

Inainte de a inchiria un autocar sau microbuz, este absolut normal sa va ganditi la anumite intrebari. Iata care sunt cele mai frecvente intrebari puse de clienti cand vine vorba de astfel de servicii:

De unde stiu ca am ales autocarul potrivit pentru grupul meu?

Compania Transcar SRL intelege ca fiecare grup are nevoi diferite. Va analiza detaliile calatoriei – cati oameni calatoresc, cat timp veti fi pe drum, ce veti transporta si orice nevoi speciale ale pasagerilor. Apoi va stabili care este autocarul sau microbuzul ideal pentru a raspunde cel mai bine nevoilor clientului. Daca calatoriti cu un grup mic-mijlociu, microbuzul este o optiune excelenta, cu locuri pana la 29 de invitati si suficient spatiu pentru bagaje si obiecte personale. Pentru grupuri mai mari, autobuzul cu dimensiuni complete este optim, cu pana la 55 de locuri confortabile. Desigur, exista si alte optiuni disponibile pe site.

Cat va costa inchirierea unui autocar?

Cheltuielile totale pentru inchirierea unui autocar variaza pe baza unui numar de factori:

Cat timp veti fi plecat – Daca doriti sa mergeti si sa va intoarceti in aceeasi zi, daca stati peste noapte etc.

Cati oameni merg – asta determina dimensiunea vehiculului si, desigur, si pretul. Ca regula generala, cu cat este mai mare mijlocul de transport, cu atat costul este mai mare.

Facilitatile de care aveti nevoie – Fiecare autocar are anumite facilitati. Discutati cu reprezentantii Transcar SRL ceea ce va este necesar pentru calatorie.

Vom face mai multe opriri in aceeasi calatorie?

Absolut! Aceasta este una dintre cele mai atractive caracteristici ale unui serviciu de inchirieri autocare sau microbuze. Spuneti cand doriti sa mergeti, unde doriti sa va opriti, cat timp doriti sa stati acolo si cand doriti sa va intoarceti. In multe cazuri, se pot face chiar si opriri neprogramate suplimentare, fara nicio problema.

Cate de bagaje putem aduce?

Acest lucru variaza in functie de dimensiunea autocarului si de numarul de persoane care calatoresc. Reprezentantii companiei de transport va ajuta sa determinati cat de mult poate aduce fiecare pasager si daca aveti nevoie de un vehicul mai mare.

Nu va feriti sa puneti orice intrebare legata de calatoria cu autocarul sau microbuzul. Reprezentantii Transcar SRL vor fi incantati sa va raspunda pentru ca veti avea de-a face cu o echipa dedicata si profesionista.