Dragoș Tudorache, președintele executiv al PLUS și coordonatorul Comitetului Executiv al Alianței USR PLUS, a explicat care a fost „obiectivul comun” în stabilirea finală a protocolului între Alianța USR PLUS și PNL.

Întrebat de jurnalistul Dan Marinescu dacă negocierile „au mers lin”, pentru că „a părut că s-au rezolvat destul de repede”, Dragoș Tudorache a declarat, într-o manieră foarte diplomată, în cadrul emisiunii „Întrebări esențiale”, că „nicio negociere nu este lină”.

„Nicio negociere nu este lină, prin natura ei. Însă, ceea ce cred eu că a ajutat în stabilirea finală a protocolului între Alianța USR PLUS și PNL a fost obiectivul comun pe care ni l-am fixat de la început. Am pornit în această negociere cu înțelegerea împărtășită și de o parte și de alta că Bucureștiul trebuie scos din mâinile PSD și din mâinile Gabrielei Firea, și că, pentru îndeplinirea acestui obiectiv, trebuie să punem deoparte interesele specifice fiecărei formațiuni politice din această negociere. Noi, ca Alianță USR PLUS ne fixaserăm deja candidații pentru toate sectoarele. Aveam deja echipele formate. Aveam în mare parte programele politice pentru aceste echipe pregătite și aveam dovedit deja la alegerile europarlamentare și la alegerile prezidențiale că aveam un electorat, în București, care aștepta în continuare o confirmare a mesajului nostru politic, a programului, a modelului de politică pe care noi ne-am asumat că-l aducem pe scena politică românească. Nu a fost ușor să punem cumva între paranteze tot acest specific al Alianței USR PLUS, aceste așteptări ale electoratului nostru și ale simpatizanților noștri, dar am făcut-o din înțelegerea superioară a obiectivului de a scoate din toate din toate sectoarele din București și de la Primăria Generală, de a scoate administrațiile PSD și de a avea niște candidați ai, hai să nu-i spun alianță, că nu este Alianță electorală, dar al rezultatului acestui Protocol, niște candidați în care să credem cu toții și care să dea soluții pentru București”, a spus fostul ministru de Interne în Guvernul Cioloș.

De Ce Popescu? De Ce Nu?

Lui Dan Cristian Popescu i s-a retras sprijinul, în urma protocolului stabilit între Alianța USR PLUS și PNL. Dragoș Tudorache spune cu subiect și predicat că Dan Cristian Popescu este un „model de politician, împotriva căruia noi, ca Alianță USR PLUS, ne-am pronunțat încă de la început”.

„Pe partea cealaltă, PNL cred că a înțeles și el același lucru, că a împărtășit și el același obiectiv și, ceea ce mă face să cred că a făcut-o, e modul în care a înțeles solicitările noastre cu privire la profilul candidaților. Să ne reamintim de unde a început toată discuția: cei care se speculau a fi candidații pe care urmau să-i promoveze, nu vreau să merg cu această speculație până la capăt. Ceea ce mă bucură pe mine, ca rezultat al acestei negocieri, este că, ACUM, nu-l avem pe domnul Popescu candidat nici PNL, nici Alianță USR-PLUS. Între timp s-a hotărât să meargă la PSD și asta cred eu că confirmă și PNL-ului, sper eu, tipul și profilul de politician al domnului Popescu. Acestui model de politician, împotriva căruia noi, ca Alianță USR PLUS, ne-am pronunțat încă de la început și care credem noi că ideal ar fi să dispară din politica românească, pentru că atunci ne vom și însănătoși, cred eu, politica”, a punctat președintele executiv PLUS.

„Ne-am pus de acord pe niște principii pe care le-am trecut și-n protocol”

Dragoș Tudorache a mai dezvăluit faptul că, la negocierile dintre PNL și Alianța USR PLUS, s-a discutat, de asemenea, despre „conținut și principii”. Iar aceste principii au fost trecute în Protocol.