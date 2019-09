Mesajul fostului ministru vine în contextul în care liderul USR a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni, că dacă USR va ajunge la guvernare, pensiile speciale vor fi tăiate, însă nu și cele ale magistraților și militarilor.

Se dă raționamentul următor:

„1) Eu am spus inechivoc că sunt pentru pensii speciale acordate unor demnitari. Cred că sunt singurul care şi-a asumat această poziție. O fac fără niciun complex pentru că nu îmi e ruşine cu ceea ce am făcut în scurta mea carieră publică. Ba chiar cred că am făcut mult bine.

2) Dl. Barna ne spune că este împotrivă. Dreptul său.

3) Binomul dlui Barna, dl. Cioloş, va încasa pensie specială de comisar european. Subliniez: eu cred 100% că e bine şi că o merită. Ştiu că a fost unul dintre cei mai buni comisari.

Întrebare: domnule Barna, i-ați cerut dlui Cioloş să renunțe la pensia specială sau mințiți referitor la poziția despre pensiile speciale?

PS: Dle Barna, să știți că nu mă supăr dacă şi în această privință vă luați după mine”, scrie pe Daniel Funeriu pe contul său de socializare.

Aceasta nu este singura „provocare” pe care Funeriu a lansat-o către Barna, în ultimele zile.

Fostul ministru i-a provocat pe liderii USR-PLUS să susțină inițiativa FărăPenali și la Bruxelles, în contextul în care Sylvie Goulard, franțuzoaica propusă comisar pentru Piața Internă de Ursula von der Leyen, este implicată într-un dosar de corupție asemănător cu cel care i-a adus condamnarea fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Sylvie Goulard este în atenția poliției judiciare franceze într-un dosar de angajări fictive.

În mesajul respectiv, Funeriu le cerea liderilor USR-PLUS să își susține până la capăt inițiativa propusă la nivel național și să voteze conta candidatului propus de președintele Franței.

„Domnule Cioloș, domnule Barna: veți vota pro sau contra compatrioatei mele, Mme Sylvie Goulard? Dacă da, cum veți împăca chestia asta cu excelenta inițiativă „Fără Penali”?”, puncta, în urmă cu două săptămâni, fostul ministru Daniel Funeriu, care este cetățean francez.

„Accept, strict pe temă, și răspuns de la dl. deputat european Tudorache. Care, dacă se exprimă pe subiect, sigur va fi preluat înainte de formularea răspunsului de ziare punct com”, mai spunea Funeriu pe Facebook.

