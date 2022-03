Intră în vigoare de mâine, 8 martie! Anunţul celor de la Digi pentru abonaţi. Ce trebuie să ştie aceştia

Digi RCS-RDS România, a reamintit abonaților că începând cu 8 martie 2022, canalul HBO Go va fi scos din grila de programe şi va fi înlocuit cu HBO Max. Abonamentul va costa 4,99 euro/lună, cu mențiunea că cei care se vor abona între 8 și 31 martie 2022 vor avea un discount pe întreaga perioadă contractuală de 33%, până la 3,3 euro.

Așadar, HBO Max va înlocui complet aplicația actuală HBO GO, iar primele modificări în acest sens au început să fie făcute deja. De câteva ore secțiunea HBO GO din aplicația Digi Online a fost eliminată, astfel că actualii abonați nu mai pot vedea conținut video sub această formă. Nu este foarte clar încă dacă după lansarea din 8 martie va apărea secțiunea HBO Max în Digi Online.

HBO Max va înlocui HBO GO în browser, pe telefon, televizor și tabletă

Astfel, HBO Go va dispărea complet, indiferent dacă sunteți sau nu abonați ai acestei rețele. Aceasta deoarece HBO Go devine HBO Max începând cu 8 martie.

Abonații TV care au abonament pentru canalele de televiziune HBO nu vor fi afectați, aceștia putând să urmărească în continuare cele trei canale. Mai mult, ei vor avea acces și la noua platformă, HBO Max. Prin urmare, aplicațiile HBO Go nu vor mai fi disponibile în România, fiind înlocuite complet de aplicația HBO Max.

Clienții abonați la HBO prin Digi RCS-RDS vor putea să acceseze în continuare serviciul de streaming. De asemenea, HBO Max nu va implica noi costuri pentru toți abonații, ci doar pentru cei care nu sunt abonați la HBO prin intermediul televiziunii clasice, anunţă gadget.ro.

Ce diferență este între HBO GO şi HBO Max

HBO Max va fi disponibil la un preț considerabil mai mic față de celelalte platforme de streaming. Bineînțeles, lansarea va avea loc alături de mai multe oferte, printre care și un abonament de un an.

HBO Max este o nouă experienţă de streaming care oferă tot ce e mai bun în entertainment, filme, seriale originale şi titluri pentru copii de la Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals, precum şi de la alte studiouri. Suntem încântaţi să confirmăm că, pe 8 martie, HBO Max va fi disponibil în România ca parte a lansărilor în alte ţări din Europa şi nu numai, a declarant Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA.

Comparativ cu versiunea anterioară, noua platformă va avea opțiunea de a adăuga până la cinci profiluri diferite, alături de posibilitatea de vedea filmele la o rezoluție 4K. Față de serviciul anterior, HBO Max pare să aibe, de asemenea, o interfață mult mai „user-friendly”, adăugând multe funcții ce sunt complet ignorate de versiunea GO.