EVZ: Ați propus recent să se elimine imunitatea pentru politicieni. Tema nu este nouă. Inclusiv ultimii doi președinți, Iohannis și Băsescu, au făcut propuneri similare și totuși nimeni nu s-a atins real de imunitate. Miroase a promisiune electorala irealizabilă.

Bruynssels: Așa este, miroase! E mirosul celor care au promis-o și n-au făcut-o. Pentru că nici nu și-au dorit-o cu adevărat. Au avut nevoie de imunitate. Eu n-am nevoie, nu fac parte din vechiul sistem. Am convingerea că în 6 luni imunitatea poate deveni istorie. Cu pași concreți, nu rămânând doar la promisiuni electorale. Primul pas: organizarea unui referendum pentru ca românii să decidă, cu da sau nu, dacă mai vor sau nu să existe imunitate pentru politicienii. Răspunsul îl intuim toți. Într-un sondaj online făcut în aceste zile 96% dintre cei care au participat susțin eliminarea imunității. După acel referendum tema ajunge în Parlament și, la final, din nou în fața națiunii.

EVZ: Parlamentarii nu vor vota niciodată pentru un proiect care îi lasă fără imunitate.

Bruynssels: Ba vor vota! Știți de ce? La anul sunt două runde de alegeri, locale și parlamentare. Cine nu va vota pentru eliminarea imunității se va plasa în conflict deschis nu doar cu mine, ci și cu peste 90% dintre români. Acesta este un risc pe care nu si-l va permite niciun politician sau partid care spera să mai ajungă vreodată în Parlament. Da, știu, dragii noștri politicieni nu vor renunța de buna voie la imunitate, însă o vor face obligați de peste 90% dintre români și de propriile ambiții. Dar pentru a reuși este foarte important să acționăm rapid, în prima parte a anului 2020. Daca trec alegerile din 2020 fără să facem o schimbare majoră, imunitatea și sora ei geamănă, nesimțirea, vor continua să ne sfideze încă 30 de ani.

EVZ: Credeți că aveți șanse reale să mai rămâneți în competiția prezidențială și după primul tur?

Bruynssels: Am toate șansele și determinarea de a lupta pentru proiectele mele. Acum câteva luni, notorietatea mea era, practic, zero. Astăzi a depășit bine 50%. Șansele se construiesc cu multa muncă și convingeri oneste. M-am întâlnit cu zeci de mii de români cu care am discutat deschis, cinstit despre ce ne doare pe toți! Fără ipocrizie, fără șmecherii politice. Dacă oamenii cu care m-am întâlnit vor crede în mine, în proiectul pe care îl propun, lupta este deja câștigată.

EVZ: Dar vă simțiți pregătită pentru o asemenea funcție?

Bruynssels: Mă simt pregătită să învăț să devin un bun președinte. Cine spune ca este pregătit pentru o anumită responsabilitate, înainte de a o cunoaște, din interior, fie minte, fie este puțin… superficial.

EVZ: “Pământul e plat”, “Rusia e în NATO”? Au fost câteva declarații ale dumneavoastră care au fost taxate ca fiind pe lângă subiect, pe buna dreptate. Cum vreți să dregeți busuiocul?

Bruynssels: Povestea cu NATO e lămurită. A fost o exprimare grăbită, neclară, care nu are nicio legătură cu realitatea în care cred – am fost reporter militar, am trăit și în Statele Unite, știu exact specificul relațiilor NATO-Rusia. Iar “pământul plat” și alte platitudini fac parte dintr-o serie de atacuri caraghioase, care, într-un fel, mă și bucură. Când se găsesc oameni care să-si piardă timp și resurse pentru astfel de atacuri, înseamnă că ai început să deranjezi.

EVZ: Al cui om sunteți? Al lui Dan Voiculescu, fiind candidat din partea umaniștilor ? Al lui Mihai Tudose, în echipa căruia ați fost? Al lui Dacian Cioloș, din perioada în care lucrați la Repatriot? Ați trecut de câteva ori și pe la Palatul Victoria.

Bruynssels: Da, am avut poziții de expert în două guverne. A fost o experiență deosebit de utilă. Am văzut, din interior, ce merge si, mai ales, ce nu merge. Când am înțeles că nu pot face schimbări reale din interiorul unui sistem disfuncțional, am decis să plec și să-mi asum un proiect în care ceea ce știu, vreau și pot să producă rezultate concrete, măsurabile! Și am rămas mereu doar omul propriei conștiințe și al valorilor în care cred. Am convingerea sinceră că cei cu care ne întâlnim, cu care colaboram, nu ne șterg identitatea, nu devenim “ai lor”. Oamenii onești, care își înțeleg, deopotrivă, înzestrările și limitele, nu își doresc să fie nici păpușari, nici marionete. Pentru că, de oricare parte a sforii ai fi, nu mai ești liber. Iar eu sunt și rămân un om liber.

CV

În perioada 1998–2002 a urmat cursurile Facultății de Drept de la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca. Ulterior a urmat două programe de master la aceeași universitate, dar și la Colegiul Național de Apărare – Academia de Înalte Studii Militare. Potrivit propriului CV, a urmat timp de un an (2014–2015) un program al Școlii de Guvernare „John F. Kennedy” din cadrul Universității Harvard, unde a fost distinsă cu premiile Raymond Vernon și Lucius Littauer.

Ramona Bruynseels și-a început cariera profesională în 2002, fiind o perioadă concomitent lector de drept civil la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj și consilier juridic la Corpul 4 Armată al MApN din zonă.

Între 2005 și 2007 a fost manager relații corporate/retail în cadrul BCR, apoi consilier al Președintelui Executiv, până în 2011. Între 2009 și 2011 a condus și Departamentul pentru Afaceri Comunitare al BCR, apoi a fost șef al Cancelariei Președintelui Excutiv al BCR. În această perioadă a lansat mai multe campanii sociale și de strângeri de fonduri, contribuind și la înființarea unei bănci de alimente, alături de Crucea Roșie.

Între 2013 și 2014 a făcut voluntariat în Africa de Sud, într-un program dedicat protecției copiilor vulnerabili În perioada mai–noiembrie 2016 a fost directorul executiv al programului RePatriot, perioadă în care a organizat primul summit RePatriot, „Împreună pentru România”.

În guvernarea lui Mihai Tudose a condus Direcția Coordonare Politici și Priorități, iar în perioada 2015–2016 a fost specialista în comunicare a fostului vicepremier Gabriel Oprea. Începând din iulie 2017 a fost consilier de stat și ulterior secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, iar din decembrie 2018 a fost consilier de stat în Aparatul propriu de lucru al premierului Viorica Dăncilă, până în mai 2019, când a demisionat.

În iunie 2019, Congresul Partidului Puterii Umaniste, fondat de Dan Voiculescu în 2015, a ales-o în funcția de președinte al Biroului Executiv. Totodată, cei peste 700 de delegați prezenți la congres au desemnat-o cu unanimitate de voturi candidata partidului la alegerile prezidențiale din noiembrie.

