Interviu-altfel cu Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române - Are cont de Facebook, (re)citește Llosa, nu știe ce-i fericirea, dar se consideră foarte bogat

​- Evenimentul zilei: „Primarii unioniști” din Republica Moldova au tot cerut sprijinul autorităților române (bineînțeles, în contextul Centenarului Marii Uniri; nu se știe dacă acești „unioniști” își doresc sincer să se reunească sau doar își justifică anumite venituri alocate de România în scop propagandistic) - dar, dincolo de speculații și bătăi cu pumnul în piept, sunt condiții pentru o reunificare? Este posibilă „România dodoloață” în viitorul apropiat?

- Ioan-Aurel Pop: Nu văd să fie condiții concrete pentru o reunificare a Basarabiei cu România. Nici noi, românii de pe ambele maluri ale Prutului nu suntem pregătiți, dar nici situația geopolitică internațională nu este favorabilă unui astfel de act. Este de ajuns să ne uităm la ceea ce fac Federația Rusă și Ucraina, lângă granițele noastre și ne vom lămuri. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm, dar se cuvine să fim realiști și să lucrăm pentru acest ideal pe alte planuri și cu alte mijloace decât unirea efectivă, aici și acum.

- Avem motive să ne temem de politica lui Vladimir Putin? Pare că românii, interesați mai mult de propriul nivel de trai, nu dau prea mare importanță războiului care a bulversat vecina Ucraina.

- Da, avem motive de teamă, pentru că marele nostru vecin, de la Petru cel Mare încoace, nu a renunțat niciodată la politica sa ofensivă, la cuceriri, la presiuni, la provocări. Politica agresivă a Rusiei se vede cel mai bine în Republica Moldova, dar este prezentă, direct sau indirect, și în România propriu- zisă. Din păcate, nu văd ca guvernanții noștri să aibă un plan prin care să gestioneze această mare primejdie.

- Să schimbăm registrul întrebărilor! Aveți cont de Facebook, domnule Ioan Aurel Pop? Cum influențează noile mijloace de comunicare societatea?

- Am și un asemenea cont, dar nu mă las robit de el, deși comunicarea de acest gen este fascinantă. Necazul este că nu mai am timp de Facebook. Abia răspund la mail-uri, care sunt tot mai multe și mai solicitante. Fără aceste mijloace de comunicare nu se mai poate trăi însă. Lumea mă judecă uneori prea sever pentru că atrag atenția asupra abuzurilor din domeniu, asupra primejdiei de a forma generații de roboți umani, asupra nevoii de a cultiva memoria și gândirea proprie. Să ne înțelegem: eu nu combat digitalizarea și nici internetul, dimpotrivă, le fac elogiul; dar mă opun dependenței necenzurate a omului de ele. Orice exagerare, în orice domeniu, nu este de dorit, iar rețelele de socializare folosite în exces ne pot afecta condiția umană și ne pot transforma în instrumente. Riscăm să nu mai comunicăm omenește și direct, ci exclusiv prin alte instrumente.

- Mai aveți timp să citiți? Ce carte v-a reținut atenția în ultima perioadă?

- Citesc istorie tot timpul (când am răgazuri, mai ales între două avioane sau seara), dar și beletristică. Am recitit recent „Cine l-a ucis pe Palomino Molero?”, de Mario Vargas Llosa. Viața fără lecturi devine fără sens, mai ales pentru intelectualii din generația mea.

- Are omul Ioan Aurel Pop să-i facă vreun reproș persoanei publice Ioan Aurel Pop?

- Da, mai multe! Noi nu avem mai multe vieți pământești și viața noastră trebuie cruțată, fiindcă nu ne-am dat-o noi înșine. Persoana publică Ioan- Aurel Pop ar trebui să fie mai discretă, mai consistentă în intervențiile sale și mai constructivă. Iar „construcția” ar trebui să se axeze pe cercetarea istorică, fiindcă asta știu să fac cel mai bine.

- Schițați, vă rog, în câteva tușe, portretul românului de astăzi! Cum arată politicianul român? Dar intelectualul? Dar muncitorul, studentul, preotul?

- Românul de azi nu are un portret colectiv, deși revine la modă, din câte văd, psihologia popoarelor. Românii sunt acum „internaționalizați”, deși au mai păstrat câte ceva din vechile năravuri, bune și rele. Politicianul, muncitorul, studentul, preotul etc. sunt și ei „globalizați”. De exemplu, muncitorul aproape că nu mai există, studentul este ca oricare alt student, cu aceleași moravuri, preotul se înscrie în tipicul oricărui slujitor bizantin sau ortodox, cu puternice adaptări la starea ușor sau apăsător arhaică a lumii noastre. De exemplu, studenții români brăzdează Europa și lumea în schimburi de experiență, în stagii de cercetare și de predare și se adaptează perfect, vorbesc engleză ca toți tinerii, știu să lucreze admirabil la computer etc.

- Ce mai înseamnă, astăzi, patriotismul? Patriotismul pur, nu cel contorsionat în discursurile anumitor politicieni.

- Este bună întrebarea, pentru că mulți confundă patriotismul cu naționalismul exacerbat ori cu xenofobia. Or, xenofobul este acela care-i urăște pe străini, iar patriotul este acela care-și iubește patria, adică locul nașterii sale, al părinților și moșilor săi. Xenofobul poartă în sine ură, iar patriotul poartă iubire. Azi, însă, într-un peisaj dezolant, lipsit de lecturi și de cultură generală, unii „analiști” făcuți peste noapte ne învață că patrioții urăsc alte patrii, ale altora, în loc să ne spună adevărul: patriotul autentic iubește vatra nașterii și devenirii sale, prețuind și patriile celorlalți. Politicienii, nefiind, de regulă, sinceri în ceea ce scriu și spun, devin ușor demagogi și devalorizează sensurile noțiunilor pe care le folosesc.

Religia - instrument al războiului

- În numele islamismului mor astăzi oameni nevinovați. Ce este, până la urmă, religia? S-a perimat atât de mult funcția ei spirituală, încât a rămas doar un instrument/pretext pentru conflicte dure între oameni cu mentalități, culturi și educații diferite?

- Nici religiile, ca toate lucrurile de pe lumea asta trecătoare, nu sunt imuabile. Credința ar trebui să fie una și nedespărțită, una și aceeași, dar și credința – cum se vede – îmbracă formele cele mai variate. Până la urmă, înțeleg și acest lucru și îl pot și argumenta, dar ceea ce nu pot înțelege este intoleranța față de credința altuia, ura față de felul de a fi al altuia. Am fost învățat de mic că este loc sub soare pentru oricine și că respectul pentru alteritate este o mărturie de omenie. Necazul este că mulți dintre aceia care trăiesc intens spiritualitatea, care sunt credincioși sinceri se lasă amăgiți de falsele predici, de învățături extreme, încât dobândesc gustul conflictelor. Și în numele credinței (și al bisericii), de-a lungul mileniilor de istorie cunoscută, s-au purtat războaie și s-au comis crime. La fel s-a întâmplat în numele dragostei (Războiul Troian), în numele familiei (Războiul celor Două Roze), al democrației, al libertății, al națiunii etc. Aceasta nu trebuie să ne facă să demonizăm credința, biserica, iubirea, națiunea etc., pentru că am comite o gravă confuzie de planuri.

