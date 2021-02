Intervenție brutală a mascaților. Procurorul Dan Dumitru este acuzat de mai multe persoane din Botoșani că a condus o percheziție, care s-a desfășurat în afara cadrului procesual. Acțiunea a vut loc la ora 5.30 dimineața, iar cei prezenți în imobil au fost bruscați fără să fie violenți. Constituția României arată că perchezițiile pot să aibă loc doar după ora șase dimineața.

Persoana suspectă, Alexandru Hromei este acuzată de șantaj, împotriva unei foste iubite. Femeia l-a reclamat la Poliția Bacău.

Dosarul de la SIIJ este deschis pe numele procurorului Dan Dumitru și a altor polițiști de la Serviciu, de Acțiuni Speciale Băcau. Infracțiunile anchetate sunt de abuz în serviciu, lovire sau alte violențe și purtare abuzivă.

Intervenție brutală a mascaților. Au lovit o femeie bolnavă

La momentul percheziției, în sediul societății comerciale, care este și casă de locuit, erau mai multe persoane. Toate rude apropiate cu Alexandru Hromei.

Mama acestuia a declarat că a fost bruscată de mascați. I-au fost imobilizate mâinile și a fost împinsă pe o canapea. Femeia a vrut să filmeze cu telefonul mobil comportamentul violent al celor de la SAS Bacău, dar a fost repede ”liniștită”. A fost împinsă cu putere într-o vitrină frigorifică, unde a și rămas, ca urmare a loviturilor suferite.

”Eu neputându-mă opune deoarece am o invaliditate de gradul II. Sunt pensionară pe caz de boala, agresiunea fiind exercitata asupra mea deoarece am cerut sa fie prezentat mandatul de percheziție. Mandat care a fost prezentat sotului meu dupa circa 20 de minute”, a scris Liliana Hromei, în plângerea penală de la SIIJ, publicată de Luju.ro.

Fratele lui Alexandru a fost încătușat și trântit cu putere la pământ. S-a lovit serios la cap, în urma izbiturii de gresia de pe pardosea.

”Am cerut celor doi mascati sa o elibereze pe mama mea. Însa în acel moment circa patru mascați m-au trântit, am căzut cu fața în sus pe gresie. Am fost imobilizat cu măinile la spate, am fost ridicat și trântit pe o canapea cu fața în jos. Mi s-au pus cătușele, unul dintre mascați mi-a pus genunchlul pe gât și cap, iar ceilalți doi sau trei și-au pus genunchii pe corpul meu și pe picioare”, a declarat Sabin, fratele celui căutat.

Totul se putea rezolva cu inteligență.

Doru Hromei, tatăl celui acuzat de șantaj, susține că lucrurile puteau fi rezolvate cu inteligență. El a povestit că după spectacolul de forță a fost întrebat de către unul dintre cei care conduceau percheziția, unde sunt anumite bunuri. Polițiștii căutau un rotopercutor, o narghilea, o trusă de scule și un televizor, despre care fosta iubită a lui Alexandru Hromei susține că i le-a luat acesta.

După ce a fost indicat locul unde se află aceste obiecte căutate, polițiștii le-au luat și au plecat cu ele, fără să își ceară scuze.