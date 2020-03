24 martie

Internetul stă să crape. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 24 martie s-au născut : William Morris, Joseph Priestly, Steve McQueen, Dario Fo, Dimitrie Cuclin, Traian Coşovei, Maria-Denis Theodoru.

În calendarul creştin-ortodox este Înainteaprăznuirii Bunei Vestiri şi Sf. Zaharia şi Artemon.

În ”Kalendar” era un obicei vechi, gopodarii se duceau în livadă şi ameninţau pomii cu securea ca livada să înverzescă mai repede şi să prindă rod bogat. Nu se mai ştie cum se numea ritualul, ce zeiţă sau zeul al pământului trebuia respectat. Doar folcloriştii mai pomenesc de acest obicei vechi al pământului, în acest caz Candrea, 1999, pagina 389 pomenit de Antoaneta Olteanu în CPR, 2001, pagina 164.

Traficul intens pe internet din ultimele săptămâni începe să ridice probleme. Din punct de vedere tehnic, infrastructura operatorilor telecom este concepută pentru a face față la vârfuri de încărcare foarte mari. Dar, este posibil ca operatorii să fie nevoiți să limiteze accesul la unele servicii, cum ar fi YouTube, Netflix, Fortnite.

În Franța se iau măsuri pentru a face față afluxului și duratei conexiunilor, din cauza utilizării intensive a internetului de către cei care stau acasă, adulți și copii.

În Italia, conectarea a crescut cu 20-30% de la începutul crizei provocate de virusul pandemic. Explicația este simplă: o parte din trafic se făcea pe rețelele intranet ale companiilor. Or, odată cu decretarea muncii de acasă, cu teleșcoala, toate conexiunile se fac pe rețeaua de internet.

Operatorii telecom s-au mobilizat pentru a face față acestei situații inedite în toată Europa.

În Franța, primul server care a căzut a fost Ile de France, urmat de Klassroom, un serviciu de învățare online. Dar numărul celor care nu fac față la trafic crește. Mai ales datorită faptului că sunt suprasolicitate rețelele de e-commerce pentru comenzile la domiciliu. Multe rețele ale hipermarketurilor nu mai pot prelua comenzi.

La nivelul global traficul pe net a crescut cu 4,76% iar consumul de energie electrică, aici este marea surpriză, a scăzut cu 1,92%.

Nu ar fi niciun motiv de război, sau de criză economică, sau financiară, decât asmuțirea permanentă a presei teroriste, isterice, anarhiste și antinaționale. Consumul a crescut foarte mult, statele au făcut injecții de susținere cu bani a unor întreprinderi, modul de producție se schimbă spre cel care trebuia să fie, conform cu nivelul mijloacelor de producție. A, statele iau locul băncilor, fără dobândă? Foarte bine, băncile trebuie eliminate, dacă nu revin la ceea ce au fost, sprijin al economiei capitaliste, nu concurente cu întreprinderile economice.

Am foarte multă corespondență de rezolvat, în două zile impreuna cu echipa, abia am răspuns la o mie de corespondenți. Și întrebările se adună în continuare. Cât de ”programat” a fost coronavirusul, mă întreabă multă lume. Am răspuns, ca întotdeauna, mult mai înainte, mai mult și mai bine. În anul 2016, acum patru, ani scriam în https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-30.html. : ”…Zvonurile spun că s-au produs arme biologice atît de precise, selective şi performante că, de exeplu, un virus mutant al gripei malteze poate ataca numai bărbaţii între 35 şi 60 de ani, cu ochi căprui, cu o greutate sub 80 de kilograme şi avînd grupa sanguină AB. La începutul anilor 60’ numai cinci ţări deţineau arme biologice. În anul 2016 sunt 27 de ţări care au în arsenalele lor microbi dresaţi.” Vi se pare ceva cunoscut? Bună întrebare!

Nu vă mai ţin mult, pentru că mă duc la un concert particular de muzică africană pe Skype. Şi o să cânt, împreună cu prietenii mei din continentul negru „Cântecul de luptă al elefanţilor” bătând vesel dintr-o pereche de tobiţe bongo, făcute undeva, prin India. Sunt mai bune decât cele africane. „Bnaaa… m’ui mongo uei… M’nga bnaaa… mongo uei!”

Nici nu ştiţi câtă libertate obţii dintr-o pereche de tobiţe bongo! „Bnaaa…” Numai africanii ştiu ce înseamnă lupta pentru libertate. Numai acolo, în Africa negră, am învăţat şi eu. Cu cerul alb deasupra capului şi cu picioarele goale înfipte în pământul roşu, în laterita care s-a înroşit de sângele luptătorilor pentru libertate.

„Cântecul de luptă al elefanţilor” este singurul cântec care m-a emoţionat până la lacrimi. Este direct, te cuprinde total, o emoţie ca un fulger urmat de un trăznet, aici, lângă tine.

Înţelegi, în sfârşit, marile adevăruri ale vieţii! „Bnaaa…mongo bnaaa!” Mi-e dor de Africa, așa că o să revăd un film vechi și bun. ”Hatari”.

Apoi, o să reîncep să răspund la corespondență. Oare când am mai dormit noaptea, acum două zile, o săptămână, acum zece ani? Altă întrebare bună, dar speranța este că pot dormi mâine, doar este o altă zi!

