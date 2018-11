Filmare cu momentul în care UN INTERLOP din Brăila BAGĂ CUŢITUL în doi bărbaţi. IMAGINI ŞOCANTE! Breaking news

Presa locală din Brăila a obtinut imaginile sangerosului atac de la terasa „The Music Pub”, petrecut in noaptea de 15 spre 16 septembrie, când interlopul Daniel Gabriel Husein, zis „Dasaev”, a injunghiat doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport.





Barbatul, acuzat de tentativa de omor calificat, port si folosire fara drept de obiecte periculoase si tulburarea linistii si ordinii publice, se afla in arest preventiv, in timp ce sportivii au parasit Romania, intorcandu-se in Statele Unite.

Pe imagini se observa cum, din senin, Dasaev il loveste cu pumnul in fata pe un baschetbalist (00:03), ca apoi totul sa degenereze intr-o bataie generala. Interlopul este batut, pus la pamant si tras in baia localului (00:23) de catre sportivi. In ajutorul lui Dasaev sar mai multi indivizi.

Potrivit procurorilor, barbatul aflat in arest preventiv i-a injunghiat pe americani in grupul sanitar.

Totodata, din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observa cum cei care ii erau alaturi interlopului il fugaresc pe unul dintre sportivi (4:00), care reuseste sa scape din mainile lui Dasaev, in timp ce celalat sare de pe acoperisul terasei pentru a-si salva viata (6:58).

