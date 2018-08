Tulburările din 10 august - Aberații și mistere De ce are interes Liviu Dragnea să nu se mai discute despre Tulburări? România lui Cristoiu

Nu mă uit de obicei la interviurile acordate de Liviu Dragnea. Pe de o parte pentru că pot face rost de stenograma lor, pe de alta pentru că domnia sa are marele talent de a arunca pe piață dezvăluiri teribile, în alte locuri de soare democratic pline, declanșatoare de cutremure instituționale. Dezvăluiri care, în atmosfera noastră publică de telenovelă de pe malurile Bosforului, fac valuri mediatice și doar atît. În plan instituțional nu se întîmplă nimic.





Marți seara însă m-am uitat la interviul luat de Alessandra Stoicescu lui Liviu Dragnea.

Din două motive.

Unul profesional.

Liviu Dragnea e un personaj urît la ora actuală de o mare parte a electoratului, mai ceva ca Nicolae Ceaușescu în ultimii ani dinaintea Căderii. Un interviu cu un asemenea personaj e pentru un jurnalist care se respectă un coșmar. Am trăit și eu experiența asta nefericită. Indiferent de ce întrebi, toți te înjură. Unii pentru că n-ai pus întrebări cu poalele în cap. Alții, pentru că ai cutezat să-i pui idolului lor întrebări incomode. Toți se întrec în a-ți spune ce întrebări deștepte ar fi pus ei în locul tău.

Urmărind prestația Alessandrei Stoicescu trebuie să remarc faptul că s-a descurcat bine din punct de vedere profesional. A pus toate întrebările aflate în spațiul public despre Liviu Dragnea și a reușit întîia oară în presă să-i atragă lui Liviu Dragnea atenția că vorbește prea mult în locul premierului. De unde imaginea Vioricăi Dăncilă de „Proasta lui Dragnea”. Urmărind interviul am avut la un moment dat impresia că Liviu Dragnea a fost nițel contrariat de întrebări, că se aștepta la întrebări gen, Nu-i așa că dușmanii dumneavoastră sînt niște sluți, în timp ce dumneavoastră sunteți FătFrumos?

Al doilea motiv pentru care am urmărit interviul, motiv care ar putea fi primul ca importanță, se referă la Tulburările din 10 august 2018.

Indiferent de regizorii din umbră sau din lumină, de enigmele care rămân nedezlegate, de implicarea lui Klaus Iohannis și a SRI, Tulburările au avut loc pe teritoriul României. Care Românie e guvernată de PSD- ALDE, partide care dețin în Parlament și în Administrația locală o majoritate zdrobitoare. În aceste condiții, indiferent de cine le-a pus la cale, Tulburările cad în responsabilitatea Guvernului și a PSD. Au fost profesioniști ai bătăilor cu jandarmii? Au acționat jandarmii într-o măsură disproporționată? Au fost violențe provocate de instigatori și favorizate de mulțime? Răspunsul la aceste întrebări e lipsit de orice importanță din punct de vedere al actului Guvernării. Tulburările au avut loc sub Guvernarea PSD- ALDE. Și Guvernarea răspunde de ele.

De la Tulburări au trecut aproape două săptămîni, În toată această perioadă, cu excepția lui Carmen Dan, care a prezentat un raport duminică, 19 august 2018, nimeni din partea Guvernului, a Majorității parlamentare, a celor care conduc practic țara, n-a ieșit în fața opiniei publice pentru a da o explicație a Tulburărilor și mai ales pentru a anunța măsurile de luat pentru ca ele să nu se mai repete. Din spusele lui Liviu Dragnea, am înțeles că premierul Viorica Dăncilă trăiește și chiar și-a început activitatea în fruntea Executivului. Am mai înțeles că premierul a urmărit evenimentele pe tabletă, deși se afla în concediu și a discutat cu Liviu Dragnea la telefon. Nu era normal ca în aceste două săptămîni Viorica Dăncilă să dea un semn, un singur semn, c-o preocupă Tulburările? Nu era normal ca domnia să să convoace la Victoriei pe ministrul de Interne, pe șeful Jandarmeriei, să ceară o anchetă internă privind profesionalismul jandarmilor în operațiunea de evacuare a Pieței? Carmen Dan a recunoscut că au fost jandarmi care au comis abuzuri. Nu era normal ca Viorica Dăncilă să ceară o analiză a cauzelor pentru care jandarmii au comis abuzuri? Carmen Dan și-a cerut scuze celor care au fost loviți dintre manifestanții pașnici. De ce n-a făcut asta și Viorica Dăncilă?

Un politician care se respectă cît de cît acceptă invitația la un interviu numai și numai dacă are de transmis un mesaj. După Tulburările din 10 august 2018 opinia publică din România n-a avut timp de două săptămîni punctul de vedere politic al unui lider PSD. Desigur, pe la televiziunile de știri s-au perindat mulți comunicatori PSD cu mesajul de transmis postat pe telefonul mobil. Lipsea însă mesajul președintelui PSD, Liviu Dragnea, liderul incontestabil al Coaliției majoritare, un fel de Superpremier.

Eram convins că Liviu Dragnea și-a programat acest interviu pentru a transmite opiniei publice din România, bulversate de Tulburările din 10 august 2018, prin întreaga lor desfășurare amintind, la aproape trei decenii de la mineriade, de Tulburărilor anilor tulburi din debutul post decembrismului. Alessandra Stoicescu l-a întrebat pe Liviu Dragnea de ce a reacționat abia a doua zi, 11 august 2018, și nu chiar în timpul Tulburărilor, întrebare pusă de mine și în legătură cu Klaus Iohannis, un alt stătător cu mîinile încrucișate la atmosfera de Beirut din Piața Victoriei. Liviu Dragnea a răspuns apelînd la un clișeu deja al propagandei PSD-iste, cel al cutremurelor sufletești stîrnite de imaginea jandarmeriței linșate, clișeu pus la îndoială în temeliile sale de dezvăluirile de după, care sugerează o anume regie, poate nu din partea victimei, sigur însă din partea Scenariștilor. La fel de bine, Alexandra Stoicescu putea să-l întrebe pe Liviu Dragnea de ce n-a ieșit pînă acum în public pentru a da un mesaj din partea PSD, a Coaliției de Guvernare, în privința Tulburărilor din 10 august 2018. N-a pus-o, deoarece, la fel ca mine, ea și-a zis că Liviu Dragnea a avut nevoie de timp pentru a obține informații exacte despre Operațiune și mai ales pentru a construi un răspuns politic adecvat la provocarea care a fost Mitingul din 10 august 2018. Spre stupoarea mea, dar și a oamenilor de bun simț de pe teritoriul național, Liviu Dragnea n-a venit la interviu pentru a transmite Mesajul PSD față de Tulburări. N-a venit cu nici o dată în plus față de cele din Raportul lui Carmen Dan.

Insistențele Alessandrei Stoicescu s-au dovedit zadarnice. Liviu Dragnea a reluat clișeul cu Lovitura de stat de stat eșuată, mulțumindu-se să-l afirme, fără a aduce în sprijinul acuzației nici o dovadă, nici o dată exactă, nici măcar un scenariu.

Pagina 1 din 2 12