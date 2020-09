Anchetatorii DNA Iaşi au folosit un colaborator cu identitate reală și doi investigatori sub acoperire pentru a înregistra convorbirile suspecților. Doi agenţi de poliţie din Iaşi au fost reţinuţi de procurorii DNA, iar alţi doi sunt cercetaţi sub control judiciar, pentru că ar fi pretins şi primit produse alimentare de la un restaurant pentru a-i proteja în trafic pe şoferii localului.

Totodată, a fost reţinut şi directorul restaurantului, acuzat de dare de mită în formă continuată şi de conducerea unui autoturism fără a avea permis. Pe 13 ianuarie 2020, în intervalul orar 10:23 – 10:31, oamenii legii au înregistrat o convorbire purtată de colaboratorul cu identitate reală și A.C.H., suspect în acest dosar:

Colaborator: – Ce combina… du-te-n… de combinator! Băi! Când am deschis telefonul, p..ă, liste de mesaje de la ăștia! Ce fac cu ăștia, de la Poliție?

A.C.H.: – Păi, și de ce pleci? De ce pleci în afară?

Colaborator: – Hm! Zi ce fac cu ăștia de la Poliție!

A.C.H.: – Tot la fel, tre’ să vină aici!

Colaborator: – Să vină ei aici?!

A.C.H.: – Da!

Colaborator: – Ia uite-l! Și la ăștia n-ai trimis nimica acuma în decembrie, niciun protocol? Că m-a mai întrebat unul-altul!

A.C.H.: – Nu, că eu n-am… n-am.. nici nu m-am ocupat eu, că se fac la hală acum. Nici nu m-am ocupat! Eu n-am fost! Eu n-am fost (neinteligibil)… fiică-mea a fost bolnavă tare, eu am stat acasă!

Colaborator: – Dar ce-a pățit?

A.C.H.: – A luat un virus, în fine, i s-au umflat gingiile, n-a putut să mănânce o săptămână, chestii de-astea și eu am stat acasă!

Colaborator: – Și cine s-a ocupat de protocoale? M.?

A.C.H.: – Băieții la hală, acolo! P..a mea!

Colaborator: – Dar și cine sună? El!

A.C.H.: – (Dă din cap în sens negativ) M.

Colaborator: – M.?!

A.C.H.: – Eu n-am avut treabă, A.! Chiar n-am avut treabă, că…!

Colaborator: – Nu vorbești cu ăștia când au nevoie de tine?

A.C.H.: – Cu cine? Băi, dar managerii știu!

Colaborator: – Ah!

A.C.H.: – … ce să facă! Deci, managerii știu ce tre’ să facă! Ei știu care-i…!

Colaborator: – N-ai mai dat asta?

A.C.H.: – Mai am Peugeot-ul.

Colaborator: – Și de ce? Asta i-ai dat-o lui?

A.C.H.: – Aha!

Colaborator: – Și-i place asta?

A.C.H.: – Aha!

Colaborator: – Îi place de gura ta, bulangiule! Cum să-i placă… să se dea jos de pe A6, să se urce pe asta?! Lui M. cred că nu i-a plăcut asta, ah?! De exemplu, cum a fost Lohan… Lohan…!

A.C.H.: – (salută pe cineva)

Colaborator: – … cum a fost Lohan: Lohan îmi dă mesaj într-o zi că: „Dom’le, ești la muncă?” Nu i-am mai răspuns!

A.C.H.: – (neinteligibil)

Colaborator: – … pa!

A.C.H.: – (neinteligibil)

Colaborator: – Ah?

A.C.H.: – (neinteligibil)

Colaborator: – … că după aia iese! E aiurea! La mulți nu le arăt! De exemplu, cum a fost Barabaș: Barabaș a comandat alaltăseară și a coma…!

A.C.H.: – Dar el a fost și… a fost…!

Colaborator: – A venit aici!

A.C.H.: – A venit și aici! Da!

Colaborator: – L.A. – la fel a venit! Sunt unii care… le explic: băi, tre’ să te duci acolo!

A.C.H.: – Eu nu vreau să îi sun! Nu… Vreau să se liniștească treburile astea! Un an de zile să nu mai avem discuții cu…!

Colaborator: – Băi, decizia oricum e a ta! Dacă tu îmi zici: „Băi, nu mai răspunde!”, nu mai răspund! Dar ce…?

A.C.H.: – Nu că nu mai răspunde! Eu n-am zis treaba asta, A.! Hai ca să nu ne-nțelegem greșit!

Colaborator: – Băi, nu… tu…! Dar nu ți-am reproșat! Ți-am zis că, dacă tu zici…!

A.C.H.: – Nu! Problema mea era că eu nu vreau să dau nicăieri cu subsemnatul, da? Dacă ei vin aici, treaba lor, nu știe nimeni…! Problema mea este, de fapt, că nu vreau să mai dau prin șoferi, asta este problema.

Colaborator: – Da, am înțeles, gata! Te-am întrebat cum fac eu, dacă…

A.C.H.: – … că toți ce, ah, da, după aia, după aia că ei îs șmecheri pe stradă în p..a mea, din cauza asta! Înțelegi? Ei îs niște urși! Ah, mă doare-n p..ă! Îs de la…!

Colaborator: – Și după aia, și-n timpul liber, și toate alea!

A.C.H.: – Da, ai înțeles? Cum a făcut și ăla: ah, dar eu îs de la…! El era cu mașina lui și…!

Colaborator: – … și de 2 săptămâni era plecat de la…!

A.C.H.: – Da! Ai înțeles?! Adică, n-are rost să…! Da, una-i că ăștia îi văd și închid ochii, și așa, și nu știe că l-a lăsat sau așa, și una-i că să se creadă ei buricul pământului! Mai dă-i în p..a mea! Nu se poate! Nu-i! Gata, am p..a mare de-acuma!

Colaborator: – Dar și ăla ce-a trebuit să-i arate m..e lui Z.? E așa?!

A.C.H.: – A zis că nu i-a arătat m..e, că l-a înjurat Z.!

Colaborator: – Și Z. te-a sunat pe tine?

A.C.H.: – A zis să-și ceară scuze! Da, îți cere scuze! Nu că… dar eu n-am zis să-și ceară scuze că nu a arătat m..e. I-am zis (neinteligibil) și el m-a înjurat și-am plecat. Da, bine, îl și cred pe Z. că l-a înjurat, nu, nici nu mă gândesc că l-a înjurat, i-a zis și de morți și de toți!

Colaborator: – Îți dai seama că…! Nu știi cine-s ei în fața lor?

A.C.H.: – Ai înțeles? Dar… în fine! Ideea este următoarea: una că eu nu vreau să mai ducă șoferii, nu vreau să mai că… toată treaba pleacă de-aici! Duc acolo moca, duc acolo, duc la D., duc la D., duc acolo. Eu nu mai trimit pe șoferi! Nu mai trimit că (neinteligibil)… și, după aia, chiar Doamne ferește o fi vreo belea, că nu vreau! Dar (neinteligibil) să vorbesc singur o lună de zile?!

Colaborator: – (râde) Ți-era frică și când vedeai duba pe S., ah?!

A.C.H.: – Nu, dar chiar am vorbit singur! Acuma vorbesc serios!

Colaborator: – Și ce făceai? O calculai? (râde)

A.C.H.: – Dar mă gândeam cum p..a mea să fac? Băi, stai că nevastă-mea are… tre’ să mă duc repede să fac o rată mai mică, că nevastă-mea are rate, rămâne cu copilul? Băi, te gândești: Doamne ferește, la ce…ce p..a mea? Nu-i așa!

Colaborator: – Dar cât îți dă, p..ă? 5 ani! (râde) E maxim 5 ani!

A.C.H.: – Ei, îmi dă p..a! Nu-mi dă nimica! (neinteligibil)

Colaborator: – Ferească Dumnezeu, p…ă!

A.C.H.: – Deci, așa le… !

Colaborator: – Ia-ți cafeaua, p..ă, n-o lăsa aici, c-ai băut-o toată!

A.C.H.: – Spor la bani!

Colaborator: – Pa! (…)

Contactat de poliţist pe Telegram

Colaboratorul ar fi fost contactat de un polițist pe aplicația Telegram, inițial fiind contactat printr-un apel telefonic tot pe această aplicație.

„Mai apoi, am purtat o discuție pe Telegram în care am fost întrebat dacă pot lua o comandă de la el pentru 5 persoane, constând în: un piept de pui Teriyaki, o salată Caesar, două meniuri Crispy, o pizza XL și un sos de maioneză cu usturoi. Acesta mi-a spus faptul că vrea un sos de usturoi pentru pizza pentru el, iar, pentru șefa lui, o salată Caesar. Restul comenzii nu știu cum a fost împărțită către ceilalți colegi”, a menționat colaboratorul, potrivit bzi.ro, preluat de Romaniatv.net.

Colaboratorul a mai povestit că, pe 24 iunie 2019, în timp ce conducea prin satul Popricani, a efectuat o întoarcere pe linie continuă fără să-și dea seama, după care a fost oprit de către o mașină de Poliție și i s-a spus să prezinte actele la control.

„Am întrebat care este motivul pentru care am fost oprit. Polițistul, pe care nu-l cunoșteam, mi-a răspuns să-i înmânez documentele mașinii și actele personale, după care îmi va spune motivul pentru care am fost oprit. A verificat documentele, apoi mi-a spus că întorsesem pe linie continuă și m-a rugat să ridic geamul de la mașină, din partea stângă. Am ridicat geamul până la jumătate și mi-a spus că este interzis să am folii atât de închise la culoare, după care mi-a spus că îmi va reține doar certificatul de înmatriculare și că mă va ierta pentru faptul că am întors pe linie continuă.

Acesta s-a întors cu documentele mele la mașina de Poliție, unde era împreună cu un alt coleg polițist, pe care nu-l cunosc și nici nu mi-l amintesc. M-am dus după el, i-am spus că sunt „…, de la…”, că îi cunosc pe colegii lui polițiști din oraș și l-am întrebat dacă putem rezolva situația în vreun fel. El mi-a spus să mă întorc la mașina mea, eu m-am întors, apoi el a venit și mi-a restituit documentele. I-am mulțumit și am plecat”, a povestit acesta.

El a adăugat că, a doua zi, ar fi fost contactat de unul dintre polițiștii suspectați în acest caz, căruia i-a povestit prin ce a trecut.

În niciuna dintre convorbiri, polițiștii interceptați nu cer vreun discount și nici nu vorbesc despre vreo favoare pe care ar urma să le-o facă șoferilor de la restaurantul respectiv. Mai mult, procurorii DNA Iași recunosc faptul că șoferii au fost prinși „în ofsaid” de agenții de la Rutieră și au fost sancționați. În plus, unul dintre agenții ale cărui convorbiri au fost interpretate nu a făcut nici măcar o comandă doar pentru el. Astfel, în mai multe stenograme, acesta contactează mai mulți colegi, pentru a-i întreba ce meniuri să comande, iar aceștia îi spun ce doresc.

Pe de altă parte, colaboratorul DNA susține că au fost livrate meniuri la Rutieră cu același discount, de 100 la sută. Comenzile erau livrate, iar bonurile fiscale erau emise cu discount de 100 la sută. De asemenea, colaboratorul menționează că, într-o situație, unul dintre agenți i-a trimis pe aplicația whatsapp o poză a unui număr de înmatriculare, cu mențiunea „dublă continuă” și cu precizarea: „I-am dat pace.” Colaboratorul DNA a adăugat că i-a mulțumit agentului pentru că nu îl sancționase pe șoferul care livra mâncarea pentru restaurant.

„Dar când ai devenit gay?”

În schimb, la un moment dat, un agent de la Rutieră este interceptat în timp ce le cere colegilor 10 lei pentru a-i da celui care livra mâncarea:

Nicolae Robert Barabaș: – … Stai oleacă în telefon! (discută cu altcineva: dați-mi și mie 10, lei să-i dau lui ăsta! Dați și mie 10 lei! Îi dau ăștia toți?! Zic, p…ă!)

O femeie: – Dar ce ți-a adus, de-i dai?

N.R.B.: – Mi-a dat… mi-a dat… mi-a dat niște bani aruncați așa… (înjură)… îi dau pe ăștia!

O femeie: – Dar ce ți-a adus taximetristul, de-i dai 10 lei?

N.R.B.: – Păi, nu, mi-a adus ciorbă, alea, nebunii, că, na, eu-s patron și la…, se pare!

O femeie: – Ce dracu’! Iar mănânci, umflatule?!

N.R.B.: – (discută cu altcineva: Hai, hai intrați, te rog, eu, hai… Hai, pune și tu aici pe masă, te rog, că, na! Haide, luați și voi oleacă! Ajutați-l și pe om!) Da, măi, dar asta-i plină, măi!

O femeie: – Vai!

N.R.B.: – (discută cu altcineva:… Bine, boss, mersi! Nu știu ce-i acolo, dar vezi tu, da?! Hai, mersi! Hai, te pup, pa!) Am rezolvat noi cumva!

O femeie: – Tu ai pupat șoferul de la… sau mi se pare mie?! (râde)

N.R.B.: – Da, măi, da! (neinteligibil)

O femeie: – Dar când ai devenit gay? Nu te supăra pe mine!

N.R.B.: – Eu?

O femeie: – Păi, nu?! Ai pupat șoferul de la…! (…)-