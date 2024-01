Inteligenţa artificială ne-ar putea îmbogăți. Câți bani ar putea face pentru omenire

Inteligenţa artificială ne-ar putea îmbogăţi. Aplicațiile AI generative, cum ar fi ChatGPT, GitHub Copilot, Stable Diffusion și altele, au captat atenţia oamenilor din întreaga lume. Pentru a înțelege ceea ce ne așteaptă este nevoie de o înțelegere a descoperirilor care au permis apariția IA Generativă. Cu toții suntem la începutul unei călătorii pentru a înțelege puterea, acoperirea și capacitățile AI.

Inteligența artificială generativă se pregătește să devină un motor economic global. Ar putea genera între 6 și 8 trilioane de dolari, potrivit Accenture Technology Vision 2024. Aşadar, Inteligența artificială poate face şi bani pentru omenire.

Accenture Technology Vision 2024 subliniază că Inteligența Artificială Generativă are capacitatea de a influența până la 44% din totalul orelor de lucru înregistrate în toate sectoarele economice. Asta deschide drumul îmbunătățirii productivității în aproximativ 900 de tipuri de locuri de muncă diferite, arată studiul.

AI ar putea adăuga o valoare de trilioane de dolari economiei globale

AI Generativă este gata să transforme rolurile și să sporească performanța în funcții precum vânzările și marketingul. Operațiunile cu clienții și dezvoltarea de software. În acest proces, ar putea debloca trilioane de dolari în diferite sectoare. De la cel bancar la științele vieții.

Tendințele-cheie ale tranziției la tehnologii „Human by Design” sunt prezentat în raportul care identifică patru elemente cheie în cadrul tranziției către tehnologii de acest fel:

AI generativă are potențialul de a schimba anatomia muncii, sporind capacitățile lucrătorilor individuali prin automatizarea unora dintre activitățile lor individuale.

Inteligența artificială generativă poate crește substanțial productivitatea muncii în întreaga economie. Dar va necesita investiții pentru a sprijini lucrătorii atunci când își schimbă activitățile de muncă sau își schimbă locul de muncă.

Previziuni pentru 2024

A Match Made in AI: Crearea unei lumi în care datele sunt reorganizate în moduri care facilitează un raționament similar celui uman și chiar imită creativitatea.

Meet My Agent: O lume în care agenți cu abilități de inteligență artificială lucrează în numele persoanelor și fac parte dintr-un ecosistem interconectat.

The Space We Need: Crearea de noi lumi imersive de interacțiune personală prin extinderea lumilor noastre fizice, 2D, în noi medii 3D create cu ajutorul tehnologiilor.

Our Bodies Electronic: Dezvoltarea unei noi interfețe umane folosind tehnologii inovatoare, încorporate.

Era IA generativă abia începe

Accenture Technology Vision prezintă o perspectivă optimistă, subliniind că IAG poate aduce o valoare economică globală între 6 și 8 trilioane de dolari.

Emoția față de această tehnologie este palpabilă şi convingătoare. Dar realizarea completă a beneficiilor tehnologiei va necesita timp, iar liderii din afaceri și din societate au încă provocări considerabile de abordat.

Acestea includ gestionarea riscurilor inerente AI generativă. Determinarea de ce noi abilități și capacități va avea nevoie forța de muncă și regândirea proceselor de business de bază, cum ar fi recalificarea și dezvoltarea de noi abilități.