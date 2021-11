Întâlnire secretă USR-PNL. Îl sfidează pe Iohannis, vor să facă o coaliție anti-PSD. Organizator e primarul de la sectorul 1, Clotilde Armand

Ședința are ca scop, potrivit surselor noastre, refacerea alianței dintre USR și PNL la nivelul administrației București, în ciuda deciziior de la vârful PNL, dar și a solicitării președintelui Iohannis. Printre participanți se numără, alături de Cotilde și Oliver Păiuș, Vlad Voiculescu, de la USR, Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, PNL, de asemenea, Sebastian Burduja, PNL sector 1.

Semnalul a fost de Clotidle Armand care, prinsă în corzi de consilierii PNL și PSD din cauza neregulilor din primărie, derulate sub administrația ei, a făcut o eschivă și ”a atacat” pe coarda sensibilă a politicii, invocând ”lupta comună anti-PSD”. Este, practic, o încercare disperată, spun sursele noastre, a primarului de la sectorul 1, de a se salva în urma raportului de audit prezentat de Curtea de Conturi si de a cădea la înțelegere cu consilierii PNL pentru ca aceștia să voteze o rectificare bugetară ilegală. Practic, este vorba despre votul rectificării bugetare, deși nu sunt incluse în acesta și restanțele pe are primaria le are către prestatori.

Apelul lui Armand

”Lansez acest apel către toate organizațiile și forțele politice din PNL și din PNL București, pentru a debloca situația disperată în care se regăsește Sectorul 1 și întreaga Capitală.

Stimați colegi liberali din București, împreună am dus o bătălie grea în Opoziție împotriva PSD și a tot ce înseamnă acest partid în administrația publică: direcționarea banului public spre clientela de partid, nepotism, ineficiență și lipsa unor reforme reale de modernizare a Capitalei.

Amintiți-vă că în urmă cu trei ani eram bătuți și gazați în Piața Victoriei de către PSD pentru principiile noastre solide. Ne-am asumat împreună, în 2020, să dărâmăm acest sistem cleptocratic și să redăm românilor încrederea că nu mai este nevoie să plece din țara lor. Și am reușit. Împreună am reușit să înlăturăm echipa PSD din majoritatea primăriilor din București și am sădit speranța că putem face o schimbare radicală a modului de administrare a orașului nostru.” a scris primarul sectorului 1 pe Facebook.

Răspunsul lui Ciucu

La scurt timp după această postare, replica PNL-istului Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6, nu a întârziat să apară: