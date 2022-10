Întâlnire față în față între Adrian Minune și Regele Barbutului la un botez, după ce interpretul a fost acuzat că i-a furat iubita prietenului său

Adrian Minune și Ion Pârnică, cunoscut drept „Regele Barbutului“, par să fie din nou prieteni la cataramă. Cei doi au dat uitării toate certurile din ultimii ani.

În 2020 au fost la cuțite, iar atunci Ion Pârnică l-a acuzat pe Adrian Minune că i-a furat iubita. Totul după ce artistul l-a făcut „prăduitor“ și l-a acuzat că l-a dat pe mâna procurorilor.

I-a furat iubita

Chiar dacă între timp cei doi s-au împăcat, „Regele Barbutului“ nu a uitat chiar totul. El a povestit la poscastul Taclale cum a rămas fără iubită acum două decenii.

„Am avut o discuție. Eram cu o fată, am stat câteva luni împreună. Eu am plecat în Iordania, el s-a dat la ea și a luat-o. Și e și în ziua de azi cu ea!”, a explicat Ion Pârnică. Bărbatul spune însă că nu mai are nimic de împărțit cu Adrian Minune și că se înțeleg foarte bine.

Au petrecut împreună

Un filmuleț prezentat de cancan.ro îi înfățișează pe cei doi distrâdu-se înpreună la aceeași petrecere de botez. „Noi suntem frați, indiferent de ce a fost în trecut. Am fost la un eveniment și ne-am simțit bine, la o cunoștință din Pitești“, a mai spus „Regele Barbutului”.

Adrian Minune a fost nașul copilului și a făcut spectacol. A aruncat cu bani în stânga și în dreapta și i-a făcut mai multe dedicații lui Ion Pârnică. „Nimeni nu știe cum e la noi. O fi dat 500, 1.000 (n.r. de euro), cine a stat să vadă, să numere? Noi să fim sănătoși“, a mai spus Ion Pârnică.

Adrian Minune este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți interpreți de muzică de petrecere din România. Ion Pârnică și-a câștigat faima ca jucător de barbut. A făcut bani frumosi la cazinou de-a lungul anilor, iar printre “victimele” sale au fost şi milionari. I-a învins chiar și pe Gici Becali sau Victor Pițurcă.