Instagram introduce o funcție nouă. Cum va fi primită

Instagram pune la dispoziția ulilizatorilor minori o nouă funcție care le amintește copiilor că este târziu și ar fi indicat să meragă la culcare în loc să navigheze pe internet.

Platforma de socializare Instagram vine în sprijinul utilizatorilor care au copii. Astfel, cei mici vor primi o notificare prin care li se transmite că a venit ora de culcare. Mesajul este afișat în momentul în care copii consumă mai mult de 10 minute după ora 22 vizualizând Reel-urile de pe rețeaua de socializare. „ S-a făcut târziu. Consideră să închizi Instagram”, este notificarea pe care o va afișa platforma.

Mesajul va fi afișat în mod automat, iar utilizatorii nu au la dispoziție nicio setare pentru anularea notificării. În schimb, copii pot închide notificarea respectivă și să-și vadă mai departe de vizualizarea conținutului video.

Meta introduce mai multe elemente de siguranță

Gigantul tehnologic Meta a luat această decizie ca urmare a criticilor și proceselor în care este acuzat că urmărit să inducă depedența în rândul copiilor și adolescenților. O funcție similară a lansat și platforma de socializare Tik-Tok în urmă cu un an.

În altă ordine de idei, un raport intern publicat recent de Meta indică faptul că în fiecare zi peste 100.000 de copii sunt agresați pe rețelele de socializare Facebook și Instagram. Este vorba de hărţuire sexuală online, prin care prădătorii sexuali trimit copiilor „imagini nepotrivite cu organele genitale”.

Raportul are la bază incident petrecut în 2020, când fiica de 12 ani a unui director de la Apple a fost abordată prin IG Direct produsul de mesagerie al Instagram. Dosarul este cel mai recent caz dintr-un proces intentat de biroul procurorului general din New Mexico, care acuză că reţelele sociale ale Meta au devenit pieţe pentru prădătorii sexuali.

Compania care deține și platforma de socializare Instagram a negat acuzațiile. Meta a invocat faptul că își dorește ca: „Adolescenţii să aibă online experienţe sigure, adecvate vârstei. Avem peste 30 de instrumente pentru a-i sprijini pe ei şi pe părinţii lor. Am petrecut un deceniu lucrând la aceste probleme. Am angajat oameni care şi-au dedicat cariera pentru a menţine tinerii în siguranţă şi a-i sprijini online”, potrivit The Guardian.