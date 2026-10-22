Republica Moldova. Un grup de persoane care se declară victime ale schemelor din insolvenţă au solicitat implicarea Delegaţiei UE la Chişinău pentru a face regulă în domeniul insovabilităţii.

Aceştia au organizat un flashmob în faţa sediului Delegaţiei UE. După care au transmis o declaraţie în adresa UE.

Protestatarii, antreprenori, investitori străini şi simpli cetăţeni, care în urma schemelor din insolvenţă au rămas fără locuinţe şi economiile de o viaţă, au declarat că vor să informeze instituţiile europene despre starea de lucruri din justiţia moldovenească în partea ce ţine de insolvabilitate.

Participanţii la flashmob au declarat că au încredere în instituţiile europene şi susţin integrarea europeană a Republicii Moldova. Însă această integrare nu poate fi făcută cu o astfel de stare a justiţiei. „Vrem să fim auziţi!”, au declarat protestatarii la intrarea în sediul Delegaţiei UE la Chişinău.

Protestatarii au transmis Delegaţiei UE o declaraţie în care informează despre schemele din domeniul insolvabilităţii. Semnatarii au informat instituţia diplomatică că e mai mulţi ani, un grup criminal face ravagii în Republica Moldova, subminând justtiţia şi punând în pericol securitatea economică a statului.

Este vorba despre mafia din insolvenţă, formată de un grup de administratori autorizaţi, judecători şi oameni de afaceri, ultimii fiind pe post de cumpărători „de bună credinţă” ai activelor întreprinderilor şi bunurilor cetăţenilor, victime ale proceselor fictive de insolvenţă. Zeci de antreprenori şi investitori din Republica Moldova şi de peste hotare au fost astfel deposedaţi de afaceri, uzine, terenuri, tehnică, imobile, mijloace financiare etc în urma schemelor implementate de „mafia din insolvenţă”. Iar mii de oameni, care au investit economiile de o viaţă în construcţia locuinţelor au rămas fără bani şi fără adăpost după ce firmele de construcţie au fost băgate în insolvenţă şi duse forţat la faliment. Prin aceste scheme au fost deposedate de bunuri mai multe întreprinderi de stat, de unde mai continuă să se fure”, se menţionează în Declaraţie.

Semnatarii documentului au descris şi schema din insolvabilitate, care îi afectează. „Schema folosită de gruparea criminală din insolvenţă este una trasă la indigo. Mai întâi este ţintită întreprinderea care are în proprietate mai multe bunuri costisitoare.

Apoi sunt identificate potenţialele probleme cu care se confruntă întreprinderea. Se identifică un agent economic care a avut careva tangenţe cu firma şi este inventată o datorie fictivă, pentru care se depune cerere întroductivă în instanţă.

Odată cu cererea întroductivă, se aplică interdicţie pe conturile întreprinderii, fiind transmisă în gestiunea unui administrator autorizat. Pe parcursul cât este examinată cererea întroductivă, administratorul autorizat are grijă să fie tergiversată în instanţă examinarea. În acest timp activitatea întreprinderii fiind blocată. Iar uneori, examinarea cererii întroductivie durează ani.

În aceste condiţii, cu activitatea şi conturile blocate, întreprinderea ajunge în incapacitatea de a-şi achita datoriile contractuale, obligaţiunile fiscale sau rata creditelor la bănci. În cele din urmă, întreprinderea ajunge în faliment, iar activele sunt scoase la licitaţii repetate, de fiecare dată fiind diminuată valoarea lor. Ca în cele din urmă să fie preluate la preţ derizoriu de un grup de afacerişti, care lucrează la o mână cu administratorii din insolvenţă”, susţin semnatarii.

Reprezentanţii Delegaţiei UE nu au ieşit pentru a discuta cu protestatarii. Peste vre-o 20 de minute de la declanşarea protestului, a ieşit o funcţionară care a preluat Declaraţia de la protestatari.

Apoi funcţionara a revenit şi le-a dat protestatarilor o copie a declaraţiei, pe care a fost aplicată ştampila instituţiei şi numărul de înregistrare.

„Am vrut doar să informăm instituţile europene şi să le rugăm să se implice. Sperăm că am fost auziţi. Suntem gata să mergem şi la Bruxelles pentru a opri acest tăvălug criminal”, ne-a declarat un protestatar.

Mai mulţi oameni de afaceri, investitori străini şi persoane fizice, care se declară victime ale schemelor din insolvabilitate, au anunţat front comun împotriva „mafiei din insolvenţă”.

Aceştia au protestat şi au sesizat în repetate rânduri conducerea ţării în legătură cu problemele din domeniu.

Săptămâna trecută aceştia s-au convocat într-o conferinţă de presă, în care au criticat dur sistemul judecătoresc şi cel de urmărire penală pentru că ar acoperi ilegalităţile comise de către unii administratori autorizaţi.

Totodată, participanţii la conferinţă au adus mulţumiri premierului Vasile Tofan, care a promis să facă ordine în breasla administratorilor autorizaţi. Precum şi ministrului Justiţiei, Vladislav Cojuhari, care s-a implicat activ în lupta cu „mafia din insolvenţă”.

Participanţii la conferinţă au denunţat ameninţări din partea unor actori ai schemelor din insolvenţă. Ei şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu ameninţările şi presiunile din partea unor administratori autorizaţi asupra ministrului Justiţiei, precum şi a deputatului Dinu Plângău. Participanţii la conferinţă au făcut apel Către Procuratura Generală ca să se autosesizeze în aceste cazuri.