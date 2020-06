Documentul oficial prezentat de Institutul Naţional de Statistică spulberă toate manipularile şi fake news- urile care au intoxicat în special reţelele de socializare.

Aşadar, potrivit unei statistici oficiale arată că în luna martie a anului 2020 România a înregistrat cel mai mic număr de decese din ultimii trei ani. Primele decese atribuite coronavirusului au avut loc, la noi în țară, în martie. În aprilie numărul morților infectați cu COVID-19 a crescut.

În România au decedat în luna martie a acestui an cu 298 de persoane mai puțin față de perioada similară a anului 2019, atunci când au fost înregistrate 22.591 de decese. De altfel, luna martie 2020 a marcat cel mai redus număr de decese din ultimii trei ani.

În România, primele decese din pricina COVID-19 au fost înregistrate în luna martie, iar în aprilie numărul celor infectați cu coronavirus care au decedat s-a mărit semnificativ.

Conform Institutului Național de Statistică, în primele trei luni din acest an au murit 67.642 de români, cu 4.200 de persoane mai puțin față de aceeași perioadă din 2019. În medie, în România mor aproximativ 700 – 750 de persoane pe zi.

„Aşadar, în timpul stării de urgenţă/alertă:

1. Spitalele nu au fost închise “de Arafat”. Medicii au decis singuri ce caz medical abordează şi cum

2.Nu “au murit mii de oameni” de alte afecţiuni decat COVID 19. Cifrele o arată simplu şi clar, pentru cei cu mai mult de 4 clase

3. Această pandemie a scos la suprafaţă reţele subterane de ştiri false, toate având un scop cât se poate de precis: manipularea opiniei publice, inducerea unei false realităţi, stimularea neîncrederii şi a retincenţei în faţa valorilor medicale, instituţiilor medicale naţionale şi internaţionale, inventarea unor conspiraţii cu substrat anti-occidental, a scris Radu Tudor pe blogul său.

Date cu privire la lunile ianuarie, februarie, martie

Pe parcursul lunii martie din acest an, numărul deceselor a ajuns la 22.591, cu 892 decese mai multe decât în februarie 2020, în timp ce numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în aceeaşi perioadă, a fost de 83, în scădere cu 19 decese faţă de datele înregistrate în februarie, anul curent.

În luna februarie 2020, numărul deceselor înregistrate a fost de 21.699, cu 1.653 mai puţine decât în luna ianuarie 2020, iar numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an a fost de 102, în creştere cu 11 decese faţă de luna ianuarie 2020.

La nivel general, sporul natural a fost negativ atât în luna martie 2020, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 10.734 de persoane, cât şi în luna februarie 2020, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 9.572 de persoane.