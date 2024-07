Sport Poveștile Olimpiadei. Înotul artistic își pierde din grație. Primul bărbat care a concurat într-o probă tradițional feminină







SUADe zeci de ani, Bill May visa să participe la Jocurile Olimpice. Nu abilitățile atletice l-au împiedicat până acum să-și atingă acest obiectiv, ci o problemă mult mai fundamentală: este bărbat.

Până de curând, înotătorii artistici de sex masculin au fost excluși de la competițiile olimpice. Deși o schimbare a regulilor anunțată cu puțin peste un an în urmă făcea ca May, un veteran al sportului în vârstă de 45 de ani, să își poată îndeplini ambiția de o viață.

Înotul artistic era interzis pentru bărbați

„Nu există nimic în lume care ar putea fi rău în acest moment", spune el, entuziasmat după calificarea SUA la Jocurile din acest an de la Paris. „Totul este frumos, uimitor, minunat. Mergem la Jocurile Olimpice" a adăugat acesta.

Puțini sportivi vor fi mai merituoși decât May pentru locul lor la Jocurile din acest an, care vor începe în iulie, și puțini vor fi avut o cale atât de anevoioasă și dificilă pentru a ajunge acolo.

În urmă cu exact 20 de ani, când înotul artistic era încă interzis bărbaților, May privea de pe marginea bazinului cum echipa SUA câștiga bronzul la Atena. După aceea s-a îndepărtat de sport, alăturându-se Cirque du Soleil în producția sa pe apă. Aceasta a fost viața sa pentru următorii 10 ani, cel puțin până când cariera sa competițională a primit un colac de salvare.

Când sportivii de sex masculin au primit permisiunea de a concura la campionatele mondiale din 2015. May s-a trezit din nou schimbând banda. El a devenit câștigătorul inaugural al probei tehnice de duet mixt alături de Christina Jones în acel an. Iar acum, în sfârșit, este pregătit să concureze.

Visul lui May se împlinește

În decembrie 2022, World Aquatics a anunțat că până la doi înotători artistici bărbați din echipele de opt vor putea concura la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Este ceva la care am visat toată viața mea. Acesta este încă un lucru de adăugat la lista mea de vise care continuă să devină realitate. Simt că viața mea este un clișeu. Acest sport mi-a oferit atât de multe, iar acum, să am visul absolut de a merge la Jocurile Olimpice. Este ceva la care nimeni din lume nu ar putea renunța vreodată, chiar și numai pentru a încerca”, spune May.

Înotul artistic, cunoscut sub numele de înot sincronizat înainte de schimbarea numelui în 2017, are o istorie lungă și complicată în ceea ce privește participarea bărbaților în acest sport.

Popularizați în Statele Unite în prima jumătate a secolului al XX-lea, bărbații au făcut parte din anii de formare ai înotului artistic.

Competiția va lăsa o amprentă în istorie

Cu toate acestea, concurenții de sex masculin au fost considerați ulterior a fi în contradicție cu sportul din cauza anumitor caracteristici fizice: erau mai grei, mai puțin flexibili - găsind extensiile picioarelor mai dificile - și mai puțin plutitori decât omologii lor de sex feminin. „Suntem obișnuiți să vedem un sport cu multă grație, multă eleganță, și există și o mare componentă coregrafică. Este un dans în apă. Poate, suntem mai obișnuiți să vedem o femeie făcând aceste lucruri. Dar, la fel ca în dansul clasic, și în înotul artistic există bărbați”, a declarat în 2021 înotătorul artistic italian Nicolo Ogliari.

Când înotul artistic a fost adăugat pentru prima dată la Jocurile Olimpice, în 1984, numai femeile aveau voie să concureze. Așa a rămas în ultimii 40 de ani, dar competiția din acest an va marca un moment seismic în istoria acestui sport. „Este ceva care vine din inima noastră, nu care vine de la un gen. Nu pot raționaliza niciodată de ce cineva ar ține pe cineva pe dinafară” spune May.

May se va focusa pe cariera de antrenor

„Pentru început, împiedică sportul să se dezvolte. Și doi, pur și simplu nu este corect. Nu reprezintă umanitatea. Nu este modul în care vrem să reprezentăm sportul în cultura noastră” a spus sportivul. May, s-a concentrat asupra carierei sale de antrenor după Jocurile din acest an. Acesta a fost descris drept un „zeu" al sportului de către colegul său de competiție Giorgio Minisini.

Sportivul originar din New York este implicat în înotul artistic de la vârsta de 10 ani. După ce a fost convins de mama sa, a ajuns să se alăture cursurilor la care participa sora sa. Ulterior, s-a mutat în California, dar, în ciuda câștigării unei serii de titluri naționale, cariera sa a fost limitată de lipsa de oportunități pentru bărbați la cel mai înalt nivel.

Astăzi, May este în bazin între opt și zece ore în fiecare zi, în timp ce se pregătește pentru Jocurile Olimpice, pe lângă antrenamente încrucișate, exerciții de bază, flexibilitate și antrenamente cu greutăți. În opinia sa, înotul artistic este unul dintre, dacă nu cel mai solicitant din punct de vedere fizic sport din programul olimpic. „Trebuie să te miști ca un dansator", spune el. „Trebuie să faci tumbe și să incluzi acrobații ca un gimnast sau un acrobat. Trebuie să ai rezistența unui maratonist și trebuie să faci toate aceste lucruri fără să respiri și fără să atingi fundul bazinului” a explicat acesta. „Nu există niciun sport în lume în care să nu poți respira în timp ce faci întreaga probă, împreună cu toate celelalte combinate. Chiar cred că este unul dintre cele mai dificile sporturi din lume."

O nouă probă, o nouă provocare

O nouă probă , o rutină acrobatică, a fost adăugată la programul de înot artistic din acest an, alături de rutinele tehnice și libere. Sportivii vor concura în echipă sau în duet, cu un total de șase medalii puse în joc. „Simt că mergem cu cea mai bună echipă din lume, echipa care muncește cel mai mult, echipa care are cea mai mare energie și determinare", spune May despre șansele SUA la Jocurile Olimpice din acest an, după ce și-au asigurat un loc la Jocuri prin intermediul campionatelor mondiale din această lună. „Cred că șansa de a obține o medalie este foarte mare".

Neavând un loc la Jocurile Olimpice de atâta timp, May nu nutrește niciun sentiment de amărăciune sau regret față de excluderea bărbaților din probele de înot artistic. Este recunoscător pentru faptul că și-a putut încheia cariera competițională pe o culme atât de spectaculoasă. „Știu că acest sport mi-a oferit o viață dincolo de orice mi-aș fi putut imagina vreodată", spune el.