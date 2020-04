„Eu cred că românii se vor gândi la călătorie când se vor simţi în siguranţă şi se vor simţi în siguranţă în ţara lor. Eu cred că turismul românesc va fi prioritar în această vară. Toţi sperăm ca să ridicăm din restricţiile impuse în momentul de faţă şi aştept veşti în primul rând de la Ministerul Sănătăţii vizavi de acest lucru, pentru că oricât am vrea noi la Ministerul Economiei, oricât am vrea noi operatorii economici din turism să pornim turismul, dar atâta timp cât din partea celor care răspund de sănătatea populaţiei nu avem un verde, un green light nu putem face mare lucru”, a precizat Popescu, la Realitatea Plus.

În ceea ce priveşte călătoriile în afara ţării, ministrul a precizat că în primul rând trebuie deschise graniţele ţării, decizie pe care nicio ţară încă nu a luat-o.

„Ca să putem călători în altă ţară trebuie să deschidem graniţele ţării. Nu am văzut până acum nicio ţară că şi-a deschis frontierele, haideţi să le luăm treptat, pas cu pas, să vedem că s-au deschis frontierele celorlalte ţări şi că putem călători ca înainte liber în Europa şi evident că atunci când vom putea călători şi ne vom putea simţi în siguranţă şi vom simţi această nevoie, vom pleca toţi. Sunt convins. Şi eu şi dumneavoastră şi toţi românii ne dorim să avem o vacanţă cât de mică ca să ne odihnim după această criză”, a subliniat Popescu.

În acest context, el a mai spus că vor exista pachete de sprijin pentru zona turismului din acel program pentru IMM-uri, iar hotelierii vor fi ajutaţi ca să respecte noile cerinţe pe care le va impune Ministerul Sănătăţii.

„Vom pune la punct şi pachete de sprijin pentru zona turismului din acel program pentru IMM-uri şi îi vom ajuta pe hotelieri, pe cei de la malul mării, pe cei de la munte, să respecte noile cerinţe pe care Ministerul Sănătăţii le-ar putea pune în condiţiile în care s-ar relaxa acest lucru şi turismul s-ar putea practica în România”, a adăugat şeful de la Economie.

