Informații de ultimă oră despre mărirea pensiilor. Când va fi luată decizia: Suntem extrem de determinați

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că își menține poziția cu privire la posibilitatea unei renegocieri a PNRR, dar nu a planului întotalitate, ci pe anumite aspecte. O decizie clară va fi luată de coaliția de guvernare.

Cei mai disputat punct din PNRR este procentul de 9,4% alocat pentru pensii. Marius Budăi a susținut în repetate rânduri în utima perioadă că acest procent trebuie renegociat în sensul creșterii lui.

„Am format un grup de lucru în cadrul coaliţiei şi atunci când vom avea decizii luate, vom comunica. Regulamentul de implementare al PNRR la nivel european prevede posibilitatea de discutare pe aspecte sau chiar integral a PNRR. Noi nu ne dorim să discutăm PNRR integral. V-am spus cu toţii suntem extrem de determinaţi să implementăm PNRR. Când va lua decizia coaliţia politică şi grupul de lucru din cadrul coaliţiei pe aceste aspecte vă vom comunica”, a declarat Marius Budăi, întrebat dacă îşi menţine poziţia că PNRR ar putea fi renegociat până în 2023.

A deranjat PNL

Ministrul Muncii pare a fi deranjat PNL cu declarațiile sale în care a susținut vehement mărirea procentului pentru pensii. Liderul PNL a declarat și el în repetate rânduri că PNRR nu va fi renegociat. Mai mult, săptămâna trecută, Florin Cîțu le recomanda ministrilor să se urce în avion, să meargă la Bruxelles și să vorbească după ce vin cu o soluție clară.

„Cine doreşte să facă renegocierea şi are puterea de a convinge Comisia, ar fi bine să nu mai stea în România să discute despre acest lucru, pentru că pierdem timp. Să meargă la Bruxelles, să vină cu decizia şi bineînţeles, toţi, după aceea, vom fi de acord. Toţi vrem să creştem veniturile, toţi vrem să creştem pensiile. Eu, când am avut nevoie să merg la Bruxelles, să renegociez lucruri pentru PNRR anul trecut, m-am urcat în avion şi am plecat la Bruxelles. Aşa se fac lucrurile, mergi acolo, vii înapoi cu decizia şi apoi o discutăm”, a spus Florin Cîţu, săptămâna trecută.

Se pregătește un înlocuitor

În sfera politică au apărut deja zvonuri că PNL ar putea cere remanierea ministrului muncii Marius Budăi, din cauza insistențelor sale referitoare la procentul alocat pensiilor în PNRR. Potrivit unor surse politice, locul lui Budăi ai putea fi luat de Gabriela Firea. Ea a negat zvonuri și a spus că îl susține pe colegul ei.

Întrebat despre o posibilă remaniere a lui Marius Budăi, lideul PNL, Florin Câțu a declarat că acest lucru a fost discutat, dar că el își exprimă opiniile doar în interiorul coaliției.