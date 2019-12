Au apărut informații noi în scandalul dintre Marian Godină și polițistul care a răspuns apelului său alarmat, făcut la 112 în urmă cu aproape o săptămână. Atunci, celebrul agent a fost martor la o agresiune care s-ar fi putut termina cu o crimă dacă nu era el și unul dintre colegii săi, scrie Cancan.

Conform unor surse din cadrul IPJ Braşov, incidentul semnalat chiar de Ziua Națională a României de Marian Godină este anchetat. Colegii săi, dar și ai polițistului care a răspuns apelului la 112 încearcă să afle dacă s-a acționat potrivit normelor în vigoare.

Ancheta internă a fost declanşată după ce îndrăgitul agent din Brașov a dezvăluit într-o postare că poliţistul respectiv s-a deplasat cu viteza melcului la locul faptei şi i-a tratat oribil pe el şi pe amicul său, care au intervenit ca să salveze o femeie din mâinile iubitului bătăuş.

„Oricâte antrenamente aş face, ştiu că cea mai bună apărare împotriva cuţitului e fuga, aşa că m-am îndepărtat de el, am strigat la Claudiu să facă acelaşi lucru, iar pe femeie am luat-o lângă mine. I-am spus omului să se calmeze şi să lase cuţitul jos, timp în care am scos telefonul şi am sunat la 112. Se întâmpla asta azi, 1 decembrie, la ora 16:33. Am fost foarte explicit, am indicat parcarea marelui magazin în care ne aflam şi faptul că un bărbat ameninţă cu cuţitul.

Operatoarea 112 mi-a făcut legătura la Poliţie, unde am spus acelaşi lucru. După maxim două minute, aşteptam să aud deja sirena maşinii de poliţie, mai ales că magazinul e unul foarte mare şi destul de aproape de secţia arondată. Nimic… Am păstrat distanţa în continuare faţă de bărbat, acesta încercând să plece de la faţa locului. După fix 15 minute, cronometrate, am observat venind Loganul de poliţie. Mergea frumos, în coloana de maşini, fără girofaruri măcar, fără sirene. Cuminte, ca toţi ceilalţi. A oprit lângă noi şi a coborât un poliţist care a întrebat ce s-a întâmplat. I-am zis, iar poliţistul i-a cerut persoanei să scoată briceagul şi să-l pună pe capota maşinii.

Bărbatul a băgat mâna în buzunar, a scos briceagul şi l-a pus unde i s-a indicat. Recunosc că, dacă aş fi fost de serviciu, nu mi-ar fi trecut prin cap să-i spun unuia despre care ştiu că are un cuţit, să-l scoată singur din buzunar. Claudiu i-a spus poliţistului: «Am şi filmat ceva, îţi arăt dacă vrei».

Atât i-a trebuit poliţistului. Să-i vorbească cineva per tu. Imediat i-a retezat-o, cu o viteză de reacţie de mii de ori mai mare decât cu cea care se deplasase spre eveniment.

– Eu v-am vorbit la persoana a doua!» s-a răstit el pe un ton arogant. Nu m-am putut abţine şi i-am zis că şi lui i se vorbise tot la persoana a doua şi că face o confuzie. Asta pentru că ar fi imposibil să te adresezi folosind o altă persoană. Miliţianul analfabet, vrând să fie şi fudul, dacă prost grămadă tot e, nu ştie că «dumneavoastră», aşa cum avea el pretenţia să audă, e un pronume de politeţe. În plus, după ce stai 15 minute să-i aştepţi, să spună mersi că nu i s-a adresat lumea cu «bă», care, de altfel, tot la persoana a doua e.

Deci, problema miliţianului era modul de adresare, aşa că l-am întrebat cum e posibil să vină după 15 minute când e vorba de o persoană care, în parcarea unui magazin aglomerat, ameninţă cu un cuţit. Cum e posibil să vină fără sirene şi girofar. Răspunsul m-a dat pe spate. Fiţi atenţi aici, omul a zis că nu merge cu sirene ca să nu atragă atenţia presei. Repet: «Nu mergem cu sirene să ne audă presa». Apoi mi-a spus să las impresiile. Au legitimat persoanele implicate, precum şi un martor care declarase că a văzut când femeia fusese strânsă de gât. M-au întrebat dacă vreau să fac plângere, le-am spus că nu şi au plecat cu persoanele. (…) Mândru că sunt român!”, a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook în urmă cu aproape o săptămână.

