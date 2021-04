Situația devine din ce în ce mai dramatică în India, țară unde numărul de infectări a explodat, iar cazurile grave și decesele s-au întins peste tot. Autoritățile nu mai fac față acestui val provocat și de o tulpină nouă, care a speriat deja întreaga lume și a ajuns și în Europa. Cifrele dramatice, raportate zilnic, sunt departe de adevăr. Pentru că este imposibil de ținut o evidență corectă. Într-o țară dezorganizată din foarte multe puncte de vedere, și care numără peste 1,3 miliarde de locuitori.

„Nu am văzut niciodată atâția pacienți care să moară într-o zi”, a spus un medic dintr-un mare spital din New Delhi. Doctorul și-a păstrat anonimatul, pentru că nu are voie să ofere informații presei, după cum notează siteul politico.eu.

Semnal de alarmă de la directorul OMS

Despre situația din India a vorbit și Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). „Ce se întâmplă în India este mai mult decât sfâșietor”.

„OMS face tot ce poate, furnizând (Indiei) materiale şi echipamente esenţiale, în special mii de concentratoare de oxigen, spitale de campanie mobile prefabricate şi materiale de laborator”, a mai afirmat directorul OMS, care a anunțat că organizația pe care o conduce va oferi de urgență ajutoare Indiei. Doar duminică, în această zonă a lumii au fost consemnate 350.000 de cazuri. Dar se bănuiește că numărul celor infectați este mult mai mare, imposibil de aflat.

Noua tulpină a atras un dezastru în India

În capitala New Delhi martorii au vorbit despre culoare de spitale pline cu paturi şi tărgi şi familii implorând în zadar să li se dea apropiaţilor oxigen sau să fie internaţi, unii murind la uşa spitalelor.

„Niciodată până acum importanţa vaccinării nu a fost atât de evidentă”, a mai spus directorul Organizației Mondiale a Sănătății. Marea problemă este legată de noua tulpină, denumită B.1.617 și care a fost detectată iniţial în octombrie anul trecut în vestul Indiei.

Și Grecia a raportat faptul că se confruntă cu noua tulpină, cea din India, una mult mai agresivă. A fost detectat un pacient care contractase virusul.