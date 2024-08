Social Ce se întâmplă cu indemnizația socială pentru pensionari, de la 1 septembrie. Marea schimbare







Indemnizația socială pentru pensionari este un ajutor cu caracter social și nu se evidențiază pe deciziile de pensie, ci doar pe cuponul de pensie. Pentru a înlătura confuzia cu privire la acest ajutor de la stat, sintagma „pensie socială minimă garantata” a fost înlocuită cu „indemnizaţie socială pentru pensionari”.

Indemnizația socială nu scade de la 1 septembrie

Ministerul Muncii a anunțat, miercuri, că indemnizația socială pentru pensionari nu scade sub 1.281 de lei. Reamintim faptul că în anul 2024, nivelul veniturilor care permit acordarea acestei indemnizații este de 1.281 lei.

Ministerul Muncii a ținut să precizeze că începând cu data de 1 septembrie, „toți pensionarii beneficiari de indemnizație socială vor continua să primească suma minimă garantată de 1.281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării”.

Mai mult, în comunicatul ministerului se mai precizează că „În cazul în care pensia recalculată este mai mică de 1.281 de lei, diferența este suportă de la bugetul de stat”. Mai clar, indiferent de suma rezultată în urma recalculării, niciun pensionar nu va primi sub pragul de 1.281 de lei.

Indemnizația socială nu scade sub de la 1 septembrie. Sursa foto: Facebook

Un calcul simplu pentru cei cu indemnizație socială

Un exemplu dat de Ministerul Muncii: În anul 2024, persoana X obține venituri exclusiv din pensia pentru limită de vârstă, având în plată un punctaj mediu anual de 0,55555 puncte, respectiv o pensie în cuantum de 1129 lei. Cuantumul indemnizației sociale pentru pensionari stabilit în anul 2024 este de 1281 lei, iar valoarea punctului de pensie în anul 2024 este de 2032 lei.

0,55555 (punctajul mediu anual) x 2032 (valoarea punctului de pensie în anul 2024) = 1128,877 lei care se rotunjește la 1129 lei – pensia Persoanei X

1281 (indemnizația socială pentru pensionari) – 1129 (pensia Persoanei X) = 152 lei - diferența primită de Persoana X de la Bugetul de Stat cu titlul de indemnizație socială pentru pensionari.

Așa cum reiese din calculele prezentate persoana X beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari, respectiv de o suplimentare cu 152 lei a pensiei sale, în cuantum de 1129 lei, astfel încât suma finală încasată de Persoana X să fie de 1281 lei.

Indemnizația socială crește anual prin legea bugetului de stat

Indemnizația socială pentru pensionari a fost instituită prin Ordonanța de Urgență 6/2009 sub forma unei pensii sociale minime garantate. Legea 196/2009 cu modificări și completări, prevede o sumă fixă pentru indemnizația socială pentru pensionari care a fost majorată în fiecare an, ajungând de la 300 de lei în 2009 la 1.281 de lei în acest an.

Cu indemnizația socială sunt 1.044.668 de pensionari, iar în urma recalculării bazate pe contributivitate rămân în indemnizația socială 953.776 de pensionari începând din septembrie”, a explicat Ministerul Muncii.