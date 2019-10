Ioan Mircea Paşcu, fost ministru al apărării, fost vicepreşedinte al Parlamentului European, şi-a anunţat, într-o declaraţie publică făcută pe contul său de Facebook, candidatura la postul de comisar european al României pe transporturi, inclusiv mobilitate militara.

„Doresc sa fac public faptul ca mi-am anunțat candidatura la postul de comisar al României pe transporturi, inclusiv mobilitate militara.

Doamna Prim-Ministru este la curent cu candidatura mea.

In sprijinul acestei candidaturi, aduc câteva argumente:

1. In calitate de Comisar Desemnat in Comisia Juncker, declarația mea de interese a fost evaluată de Comisia JURI, care nu a depistat nicio neregula;

2. Am activat 14 ani in Parlamentul European, ultimii 5 ani, in calitate de Vicepreședinte…”, a scris Ioan Mircea Paşcu pe contul său de Facebook marți seara.



Un interimat cu scandal

Fost vicepreședinte al Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu a fost recent în centrul unui scandal referitor la ocuparea, interimară, a locului României din Comisia Europeană, rămas vacant după ce Corina Crețu, fost comisar pentru Politici Regionale, a demisionat pentru a deveni europarlamentar.

România a vrut să o înlocuiască pe Corina Crețu, fostul comisar pentru dezvoltare regională, care a revenit în Parlamentul European, cu Ioan Mircea Pașcu.

Dar, după ce a cerut României și Estoniei să nu nominalizeze noi comisari pentru doar câteva luni, Jean Claude Juncker a decis că nu le va acorda celor doi interimari niciun portofoliu. În plus, Parlamentul European nu i-a validat pe cei doi în ultma sesiune plenară din iunie, astfel că Pașcu și Simson nu și-au preluat încă mandatele, ceea ce înseamnă că, practic, nu ar servi în Comisie decât câteva săptămâni.

„Apreciem decizia guvernului estonian de a nu mai susține un comisar interimar pentru restul mandatului, ceea ce va evita o inacceptabilă risipă din banii contribuabililor. Cerem acum guvernului român să facă același lucru. Procesul de aprobare (în Parlamentul European) trebuie stopat”, a scris pe Twitter Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din legislativul UE.

Siegfried Mureșan, eurodeputat din partea PNL (tot din grupul PPE) a scris pe Facebook că președintele Comisiei pentru Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European, Monika Hohlmeier, a transmis că nu ar trebui acceptate numirile celor doi comisari interimari, pentru că ar fi costuri mult prea ridicate pentru un mandat de câteva săptămâni.

Fostul europarlamentar, activ în politică încă de la începutul lui 1990, alături de actualul PSD, nu a mai figurat pe listele de europarlamentari ai social-democraților, care au fost întocmite în președinția lui Liviu Dragnea.

CEx cu scandal

Ședința CEx a PSD a fost întreruptă marți seara pentru ca Viorica Dăncilă să aibă o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen, căreia i-a comunicat că partidul l-a nominalizat pe Dan Nica pentru postul de comisar european pe transporturi, după respingerea Rovanei Plumb.

Președintele Comisiei Europene nu ar fi fost încântată de reapariția numelui lui Dan Nica în discuție, motiv pentru care Viorica Dăncilă a revenit cu a treia propunere de comisar: Gabriela Ciot, secretar de stat la MAE.

Surse din cadrul CEX au declarat pentru Digi24.ro că Ursula von der Leyen i-a cerut lui Dăncilă să îi trimită și o femeie drept propunere de comisar.

Cine este propunerea

Conform informațiilor de pe site-ul MAE, Melania-Gabriela Ciot a fost numită în funcția de secretar de stat pentru afaceri europene, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la data de 20 septembrie 2017.

Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, iar în 2015 a obținut abilitarea pentru conducerea de doctorate în domeniul relații internaționale și studii europene. În cadrul Facultății de Studii Europene este Directorul Școlii Doctorale „Paradigma Europeană” (relații internaționale și studii europene) și coordonează programele de masterat Management și negocieri internaționale și europene și Cultural Diplomacy and International Relations.

