Incredibila luptă a lui Rudel Obreja și povestea eliberării din închisoare. Reportaj EXCLUSIV

Sentința de întreruperea pedepsei lui Rudel Obreja nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 3 zile de la pronunțare. Puțin probabil să se întâmple așa ceva, în condițiile în care chiar și procurorul DNA a pus concluzii de acceptare a cererii lui Rudel Obreja. Raportul de expertiză de la INML, sosit cu puțin timp înainte de începerea ședinței de judecată, a confirmat cruntul diagnostic pus de medicii de la spitalele Floreasca și Fundeni.

Așa cum ne-a declarat în exclusivitate în urmă cu două zile profesorul Cristian Curcă, directorul INML, dacă expertiza medico-legală va confirma diagnosticul pus în spitalele civile, atunci INML va susține eliberarea bolnavului din detenție și tratarea lui într-un spital din rețeaua de sănătate publică. Ceea ce s-a și întâmplat.

Comisia INML a recomandat ca bolnavul să fie tratat într-o clinică de specialitate, în stare de libertate. Instanța a ținut cont de concluziile expertizei medico-legale și a decis suspendarea executării pedepsei pentru Rudel Obreja pe o perioadă de 3 luni.

Bolnav de cancer pancreatic, tratat cu No Spa și Triferment

Rudel Obreja în vârstă de 56 de ani, fost președinte al Federației Române de Box, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul “Gala Bute”. După epuizarea tuturor căilor de atac și după ce i s-a refuzat rejudecarea procesului pentru că a fost condamnat de un complet nelegal constituit, Obreja a fost încarcerat pe data de 7 aprilie în penitenciarul Jilava. În penitenciar a început să se simtă din ce în ce mai rău și să piardă din greutate. Medicul de acolo l-a tratat cu pastile pentru stomac și cu antiinflamatoare, concluzionând că fostul sportiv ar avea scolioză și ceva probleme de digestie.

Într-un final și după îndelungi străduințe, doctorul cu pricina s-a îndurat de condamnat și l-a trimis sub escortă la spitalul Floreasca pentru investigații. Acolo s-a constatat că Rudel Obreja suferă de cancer la pancreas cu metastaze la plămâni, ficat și tiroidă. Obreja a fost mutat, tot sub escortă, la Clinica de Oncologie Fundeni pentru investigații amănunțite și stabilirea unui tratament.

În spitalul Fundeni, Rudel Obreja este tratat ca deținut și este păzit de gardieni înarmați. Nici măcar intimitatea discuției dintre medic și pacient nu îi este respectată de cerberii pușcăriilor. Nu are dreptul decât la 5 vizite pe lună și nu are acces la un telefon.

În imagine, soția lui Rudele Obreja și avocata acestuia, Loredana Eremia.

Cu toată gravitatea bolii, s-a încercat amânarea trimiterii lui Obreja la comisia medico-legală

Rudel Obreja a depus în instanță o cerere de suspendare a executării pedepsei pentru a se trata într-un spital de specialitate și pentru a putea beneficia de suportul familiei. Cel mai important element în favoarea posibilei eliberări din închisoare a fost expertiza medico-legală efectuată la Institutul Național de Medicină Legală. Penitenciarul este cel care decide pe cine și când pune pe lista de comisie.

Cu toate că boala lui Rudel Obreja este una foarte gravă cu o evoluție foarte rapidă, decidenții de la penitenciarul Jilava au vrut să îl pună pe lista de săptămâna viitoare, cu toate că acesta avea proces săptămâna acesta, miercuri. Presiunea pusă de presă și de opinia publică a făcut ca Rudel Obreja să fie pus pe listă pentru expertiză miercurea asta, în aceiași zi în care avea termen la Tribunalul Ilfov pentru judecarea cererii de suspendare a executării pedepsei.

Pentru că raportul expertizei nu a putut fi trimis la instanță în aceiași zi, președintele completului, judecătorul Daniel Corduneanu a dat dovadă de înțelegere și omenie și a acordat un termen scurt, de numai 48 de ore, deoarece comisia de expertiză din INML anunțase că rezultatele vor fi gata vineri dimineață la prima oră. Cei de la INML s-au ținut de cuvânt și așa cum a promis profesorul Cristian Curcă, raportul a fost trimis pe fax către instanță în jurul orei 9.30, în așa fel încât să existe timp suficient ca instanța, procurorul DNA și avocații să apuce să-l studieze până la ora 11.00 când era programată ședința de judecată.

Pentru noul termen s-a schimbat procurorul DNA

Dosarul lui Rudel Obreja a fost singurul dosar programat la judecată pentru ziua de vineri. De aceea nu a existat aglomerația cu care ne obișnuisem la Tribunalul Ilfov. Spre deosebire de miercuri, când a fost primul termen și când sala era plină, boxa arestaților era plină, curtea era plină de justițiabili, aparținătorii și avocați, vineri dimineață au fost prezenți numai cei care au avut interes pentru dosarul lui Rudel Obreja.

În afară de soția lui Obreja și cele două avocate, mai eram patru jurnaliști, doi reporteri de televiziune și doi din presa scrisă. „Justițiarul” Mălin Bot nu venise, cred că și lui i-a fost jenă să facă scandal într-o asemenea Cuza.

Instanță era aceiași, doar procurorul DNA s-a schimbat față de miercuri. În locul domnișoarei procuror cu limuzină neagră, a venit un domn procuror pe care l-am mai văzut la procese în București, la Tribunal.

Procurorul DNA a pus concluzii în favoarea condamnatului bolnav

Avocatele au fost invitate să citească raportul medico-legal fără a avea voie să-l fotografieze. După aceea a început ședința de judecată. A fost o ședință fără istoric și fără controverse. Avocatele lui Rudele Obreja au susținut, ca și la primul termen, motivele pentru care clientul lor ar trebui să beneficieze de suspendarea pedepsei.

Am reținut cele două motive principale, tratamentul oncologic care nu poate fi asigurat în penitenciar și nevoia bolnavului de a sta în sânul familiei, ca o componentă de bază a profilaxiei cancerului. A venit rândul procurorului de ședință să pună concluzii. Surprinzător, acesta a susținut cererea deținutului. “În legătură cu solicitarea suspendării executării pedepsei cu cel puțin 3 luni, solicităm admiterea cererii. Este legală așa cum a fost formulată cererea de avocați, deci solicităm admiterea”, a susținut procurorul.

“Rămânem în pronunțare”, a decretat președintele completului de judecată. În timp ce soția lui Rudel Obreja, avocatele și jurnaliștii se grăbeau spre ieșire, m-am întors spre procurorul care își strângea lucrurile de pe birou. L-am salutat și l-am întrebat retoric, “la treabă?”. “La treabă!”, mi-a răspuns. Nu m-am abținut și l-am felicitat pentru curaj. A zâmbit dând din cap în timp ce ieșea pe ușa destinată magistraților.

Bolnavii de cancer au nevoie de psihoterapie și susținerea familie

În curte, ca și data trecută , camerele de filmat ale televiziunilor erau pregătite pentru declarații.Și de data aceasta declarațiile le-a făcut avocata Loredana Ioana Eremia. “Suntem foarte bucuroși în primul rând pentru că a venit raportul de expertiză. S-au reținut concluziile pe care noi le-am susținut în tot acest proces și anume că starea lui Rudel Obreja este foarte gravă și că nu poate fi tratat decât în spital, exclusiv în spital și că are nevoie să se întoarcă în sânul familiei.

Orice afecțiune de cancer conduce și la tulburări anxioase. Chiar și cei mai puternici oameni ajung în această situație, mai ales când primești vestea că ai cancer în faza 4 cu metastaze. Are nevoie de toată susținerea familiei dar și de susținerea unor psihoterapeuți.”

Nu se poate estima speranța de viață de aceea trebuie să stea cât mai mult lângă familie

“INML a recomandat în raportul de expertiză o întrerupere a pedepsei pentru o perioadă de teri luni. S-a menționat în mod expres de către INML că se impune suspendarea pedepsei. Inclusiv Parchetul a pus aceleași concluzii, de suspendare a executării pedepsei.

Tot tratamentul care i se administrează are efecte foarte grave și chimioterapia însăși are efecte adverse foarte grave. Prin urmare nu se poate ca aceste efecte adverse să le suporte în detenție.

Nu știm care este speranța lui de viață. Studiile o arată la nivel de luni. Noi vrem ca orice timp pe care îl are să profite și să stea alături de familie și să se poată vindeca acasă”, a continuat declarația de presă a avocatei lui Rudele Obreja

Au fost zile când i s-au administrat și trei reprize de morfină din cauza durerilor

“În raportul medico-legal se menționează că i se administrează morfină în fiecare zi. Există și crize pe care le are. Pe 17.07 i s-a administrat morfină de trei ori, la 6, la 11 și la 17, din cauza unor crize de durere pe care nu le mai putea suporta. Tratamentul cu citostatice îl va începe imediat la Fundeni. Deocamdată i s-au făcut investigațiile. Practic s-au determinat niște condiții medicale și cantitatea de medicamente și urmează să înceapă tratamentul cu citostatice în câteva zile.

A slăbit deja 20 de kilograme. Una dintre consecințe este anemia și faptul că nu se poate hrăni corespunzător. Nu are hrană corespunzătoare nici în spital nici în penitenciar. Singurele eforturi le poate face doar familia ca să-i asigure hrana corespunzătoare”, a încheiat declarația de presă avocata Loredana Eremia.

Din cauza efectelor tratamentului și a co-morbidităților, Rudele Obreja trebuie lăsat în libertate

Am reușit să stau de vorbă mai pe îndelete cu avocata Loredana Eremia după declarația de presă pe care aceasta a susținut-o. Am întrebat-o dacă are raportul de la INML. “Nu ne-au dat copia după raportul medical. Nu ne-a permis să facem fotografii, ni l-a arătat în sală și l-am putut citi înainte de termen. În raportul medical sunt menționate toate afecțiunile și toate intervențiile medicale pe care le-a avut Rudele Obreja și faptul că e nevoie ca acest tratament să fie făcut în stare de libertate din cauza complicațiilor, co-morbidităților și a faptului că pot apărea efecte adverse instant într-o perioadă foarte scurtă de timp, care necesită tratamente de urgență”, mi-a povestit avocata.

Orice om aflat în închisoare trebuie să beneficieze de tratament medical adecvat

Am întrebat-o dacă este mulțumită, ca avocat, pentru ce a obținut până la acela moment pentru clientul său. “În primul rând instanța ne-a acordat un termen de 2 zile ceea ce a fost extraordinar pentru că ședința era programată pentru miercurea viitoare și instanța a avut bunăvoință să înțeleagă urgența cazului. Este un lucru extraordinar. Sunt lucruri care chiar trebuie tratate cu celeritate și care trebuiesc înțelese ca atare. Nu trebuie să fie o persoană publică ca să poți să ajungi aici. Sunt persoane obișnuite care suferă în penitenciare și care au nevoie să fie tratate cu aceiași rapiditate”, mi-a răspuns avocata Loredana Eremia.

Cu ajutorul presei s-a creat un precedent

Am mai întrebat-o ce părere are despre o posibilă decizie de suspendare a executării pedepsei pe motive medicale și dacă această decizie ar crea un precedent pentru bolnavii din închisori. “Sperăm, sperăm, ne dorim foarte mult acest lucru. Am fost bucuroși că am avut și ajutorul presei și a putut să se mediatizeze cazul acesta și da, sperăm să fie un precedent absolut. Chiar ne vom lupta pentru asta”, a fost răspunsul avocatei.

Procurorii sunt oameni înainte să fie reprezentanții unei instituții

Despre poziția favorabilă a procurorului DNA care a susținut admiterea acțiunii lui Rudele Obreja. “Atitudinea procurorului DNA a fost OK. Și doamna de la DNA, procuroarea de la termenul anterior, precum și procurorul de la termenul de azi au fost ok. A fost o atitudine umană, absolut umană. Reprezintă o instituție. Ca și majoritatea oamenilor, sunt oameni înainte să fie reprezentanții unei instituții”, mi-a mai spus avocata înainte să ne despărțim.