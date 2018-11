INCREDIBIL. Premieră MONDIALĂ la o instanță de judecată. Judecătorii sunt la grea încercare

Un bărbat din Olanda, în vârstă de 69 de ani are o cerere care pune la grea încercare judecătorii din această țară. Emile Ratelband a avut de multe ori probleme din cauza vărstei pe care o are și a hotărât ca prin instanță să fie declarat cu 20 de ani mai tânăr. Așadar, el a cerut să-i fie schimbată data de naștere în buletin din 11 martie 1949, în 11 martie 1969





„Poţi să îţi schimbi numele şi genul în zilele noastre. De ce să nu pot să aleg şi ce vârstă vreau să am?”, a spus bărbatul, care este ”antrenor de pozitivitate”, potrivit b1.ro În fața judecătorului, el s-a plâns că e discriminat din cauza vârstei pe Tinder şi alte reţele de întâlniri online: ”Dacă am 49 de ani, pot să îmi iau o casă nouă, o altă maşină, să muncesc mai mult. Pe Tinder, când spun că am 69 de ani, nu vrea nimeni să îmi răspundă”. În încercarea de a convinge instanța, Ratelband s-a descris ca fiind ”un zeu tânăr” și a spus că, potrivit medicilor, are corpul unui bărbat de 45 de ani. El aşteaptă acum verdictul unui tribunal din Arnhem.

