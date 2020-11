Sorin Cazan a avut un noroc cum nu întâlnești prea des în viață și astfel a scăpat. El a fost externat, sâmbătă, chiar de pe secția ATI blestemată și a plecat acasă. Însă 4 ore mai târziu, socrul său, internat în același spital, a murit în flăcări. Ambii fuseseră internați la etajul 3, dar socrul lui Cazan a fost mutat sâmbătă la etajul 2, chiar în secția care a ars.

Cazan este nașul de cununie al luptătorului K1 Cătălin Moroșanu și președinte PMP Roman, care a candidat pentru funcția de primar al municipiului la alegerile locale din septembrie.

„Nu îmi vine să cred”

„La ora 2 am fost externat din spital, am stat 11 zile, am fost testat negativ la plecare, şi socrul meu (n.red. – se afla internat) la etajul 3 la rezervă. La ATI. Şi cred că sâmbătă dimineaţă, nu ştiu la ce oră a fost transferat la etajul 2 exact în salonul în care a avut loc explozia. Mie nu-mi vine să cred, nu realizez”, a relatat bărbatul.

„Eu aflasem de la televizor de incendiu. Dar eu am zis că el este bine, că e la etajul 3 şi nu e riscant pentru el. Şi atunci managerul m-a sunat la 11 şi mi-a zis că era în salonul ăla”, a mai spus bărbatul, pentru Aleph News.

Mihai Militaru, socrul lui Sorin Cazan, avea 80 de ani, dar era încă în putere. Cunoscuții spun că putea să treacă de încercarea cu virusul. „80 de ani, dar era verde, era verde. Era un om puternic, mai puternic ca mine era. Eu am 55, dar el era mai puternic ca mine”, a mai spus ginerele victimei.

Haos și debandadă

Se pare că la spitalul din Piatra Neamț lucrurile nu mergeau deloc bine. Sorin Cazan a povestit că EKG-urile se făceau și de câte 3 ori pentru că dădeau eroare, aparatele de luat tensiunea de multe ori nu porneau, iar curentul electric se întâmpla să cadă.

„Pot să vă spun că în 11 zile cât am stat eu, într-o seară am rămas uimit că a căzut curentul. Dar a căzut pentru câteva minute. Şi mi-am pus chiar un semn de întrebare, şi-am zis, măi, nu-i normal, cum? Cum, nu mai este curent aici pe secţie?”, a povestit Sorin Cazan. Acesta a postat duminică un mesaj pe pagina personală de Facebook, plângând moartea socrului său în condiții atât de tragice:

Sursa: Antena 3