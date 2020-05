În acest moment, „Moartea din Carpați” traversează o perioadă mai grea, din punct de vedere financiar, din cauza stopării tuturor competițiilor sportive. Luptătorul s-a retras recent din activitatea sportivă, devenind organizator de gale.

„Am pierdut foarte multi bani. Am pierdut doua contracte, unul cu Primaria Galati, unul cu Primaria Cluj. Trebuia sa vină luptatori din Olanda, era un eveniment de K1. Cam in jur de 100.000 de euro am pierdut si nici sponsorii mei nu mai pot plati pentru urmatorul eveniment.

Ajungem sa nu mai facem evenimente din astea mari si ne ducem la vale. Trebuie sa ne ajute si Guvernul cu ceva. Sa vedem ce masuri s-au luat pentru sportivi. Daca sportivii stau prea mult in izolare isi pierd din abilitati. Nu ai voie la sala, trebuie sa te antrenezi. Eu acum am facut burta, na, sunt promotor. Sportivii trebuie mereu sa se tina in forma”, a declarat Cătălin Moroșanu.

Reamintim că Moroșanu a deschis vara trecută, un proces împotriva Inspectoratului Județean de Poliție Galați – Serviciul Rutier.

După ce Tribunalul Iași și-a declinat competența, speța în care sportivul solicită anularea unei amenzi rutiere a fost strămutat la Judecătoria Tecuci, următorul termen fiind fixat de judecători pentru 2 iulie.

Cătălin Moroșanu, în vârstă de 35 de ani, a anunţat că va juca într-un film pentru copii, alături de prezentatorul TV Dan Negru (49 de ani).

Această nouă oportunitate este pentru Cătălin Moroșanu de bun augur. Fostul luptător va juca rolul unui soldat revenit din Afghanistan.

„Am un proiect. Nu e de televiziune. Am fost cooptat într-un film, făcut pentru copii între 10 şi 13 ani, adică pentru adolescenţi. Joc rolul unui tată, sunt un fost luptător în Afghanistan, fetiţa mea este răpită şi eu trebuie să o găsesc. E un proiect destul de fain pentru mine, e prima dată când joc într-un film. Pentru mine este o premieră şi o provocare, sper să-mi duc misiunea la bun sfârşit”, a spus Cătălin Moroșanu, potrivit romaniatv.net