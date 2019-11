Pe pagina de Facebook a lui Mihai Gâdea au votat până în această dimineață peste 70.000 de oameni. Rezultatul este în favoarea lui Klaus Iohannis.

Comentariile cele mai populare sunt în favoarea Viorcăi Dăncilă.

Ileana Tanase „Felicitări ! Doamnei Dancila.A rezistat cu brio statul în picioare în fața jurnaliștilor și a răspuns la toate întrebările.A fost mult mai superioara contra candidatului dânsei.👏👏”

sau

Gabriela Nita „Suntem șoferi de camion și locuim în Belgia, aici cam toți sunt de partea lui Iohanis sau așa era pana acum , pe departe cred ca D na Dancila a câștigat. Dar mare teama avem ca din cauza răspunsului la aria cercului se vor face mult mai multe speculații, la fel ca cea cu ceasul. Iohanis este prea sigur de victorie, dar s ar putea sa aibe surprize, noi asa ne am dori”.

În aceeași notă este și sondajul realizat de Rareș Bogdan pe aceeași rețea de socializare. Cu mai puține voturi, dar cu un rezultat net în favoarea lui Klaus Iohannis.

Unul din cele mai populare comentarii a fost acesta:

Nicole Frotey „Acest fel de dezbatere este o premiera in România si chiar in Europa. Mie chiar mi-a placut pentru ca s-a evitat circul care nu este constructiv, iar pe aceasta cale domnul Iohannis ne-a demonstrat ca se se bazeaza pe inteligenta si discernamântul nostru. Am vizionat, am judecat, m-am hotarât. Ramân pe aceeasi pozitie si votez Iohannis”.

Urmat de Dan Cirjan „Felicitari D-lui Presedinte! O Romanie normala si educata, fara minciuna, impostura, xenofobie si incompetenta, ar trebui sa fie telul fiecarui roman. Va uram mult succes si va sustinem in continuare!”

Voi cine credeți că a câștigat?

Te-ar putea interesa și: