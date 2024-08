Social Încrederea de sine este esențială în viață. Cinci reguli pentru a atrage reușite







Toată lumea i-a întâlnit: oameni care par să știe întotdeauna ce fac. Preiau cu plăcere controlul unei situații, își exprimă opiniile ca și cum ar fi fapte stabilite sau se lansează într-un proiect crezând că vor reuși, cu sau fără experiența necesară.

Ce praf magic a fost presărat pe cerealele lor de la micul dejun pentru a le da această superputere?

"Încrederea - este, probabil, cea mai importantă resursă în bunăstarea și performanța umană, cred", a declarat recent neurologul și psihologul Ian Robertson corespondentului medical șef al CNN, Dr. Sanjay Gupta, în podcastul său Chasing Life.

Robertson este profesor emerit de psihologie și codirector al Global Brain Health Institute la Trinity College Dublin din Irlanda și T. Boone Pickens Distinguished Chair la Center for BrainHealth de la Universitatea din Texas, Dallas.

"Încrederea este o credință cu două fire", a declarat Robertson. Acesta este autor al cărții "How Confidence Works: The New Science of Self-Belief".

"Este convingerea că poți face ceva. Este convingerea că, dacă faci acel lucru, vei primi o recompensă sau vei obține rezultatul dorit."

Încrederea atrage reușite

Atunci când vă simțiți încrezători, aveți mai multe șanse de reușită. Încrederea activează circuitele cerebrale care produc o stare de spirit ridicată, o anxietate mai scăzută și o gândire mai ascuțită. Toate acestea crescând șansele de succes, a spus Robertson. Acestea sunt aceleași circuite cerebrale care se activează atunci când reușești. Așadar, fie că aveți încredere sau reușiți, chiar și la o sarcină mică, aceasta duce la succes și apoi la și mai multă încredere.

"Cea mai mare sursă de succes este succesul", a spus Robertson. "Iar succesul, ca și încrederea, acționează ca o dobândă compusă: Este exponențial. Un pic crește constant". Dacă încrederea este la un capăt al spectrului, anxietatea este la celălalt, a spus Robertson.

"Dacă vă lipsește încrederea, dacă nu credeți că puteți face acel lucru, atunci asta va genera anxietate din cauza perspectivei de eșec", a spus el. "Cea mai mare sursă de anxietate este teama de evaluarea negativă a altor oameni și aproape toată anxietatea are de-a face cu alți oameni".

Anxietatea și încrederea

În plus, anxietatea activează circuite care perturbă "sincronizarea fluidă a diferitelor regiuni ale creierului care sunt esențiale pentru performanțele de elită sau de top", a menționat el.

Cercetările arată că persoanele care sunt anxioase cronic fac mai puține lucruri, a spus Robertson.

"Ei fac mai puțin. Social, ei fac mai puțin la locul de muncă, ei fac mai puțin în hobby-uri și interese", a spus el. "De ce? Pentru că creierele lor sunt antrenate într-o mentalitate de amenințare. Aceștia anticipează și își concentrează atenția asupra potențialelor rezultate negative și amenințări. Iar acest lucru inhibă acele sisteme ale creierului care fac contrariul cu încrederea." De exemplu, a spus Robertson, să luăm două fetițe de 5 ani: Ele sunt la fel de inteligente și capabile, dar una are puțin mai multă încredere decât cealaltă.

"Această ușoară diferență de încredere va însemna că acea fetiță este mai probabil să încerce ceva nou. Un lucru minuscul: să pună o întrebare, (să fie) mai puțin speriată să facă o greșeală", a spus el. "Și acest lucru va duce mai probabil la un mic succes. Asta înseamnă că apoi este mai probabil să facă următorul pas. Iar în momentul în care aceste două fete au 25 de ani, există un decalaj uriaș în realizările și bunăstarea lor din cauza naturii exponențiale a matematicii încrederii."

Sfaturi pentru consolidarea încrederii

Nu este totul pierdut dacă nu v-ați născut plini de încredere. Robertson are cinci sfaturi pentru consolidarea încrederii, chiar și în circumstanțe descurajante.

Acționați

Luând măsuri pentru a face ceva și apoi făcându-l (indiferent cât de tremurat vă simțiți) va duce la o explozie de încredere. "Încrederea este legată de sistemele de acțiune ale creierului", a spus Robertson. "Marele poet persan Rumi a spus că drumul apare doar cu primul pas. Iar oamenii care nu au încredere și au anxietate tind să se abțină de la a acționa pentru că văd o "amenințare"."

Luarea de măsuri, în ciuda sentimentului de anxietate, este foarte importantă pentru construirea încrederii, a spus Roberston.

Alege-ți atenția cu grijă

Ceea la ce acordați atenție vă determină starea emoțională, așa că alegeți cu înțelepciune, a spus Robertson.

"Dacă țineți o prelegere în fața unui grup de oameni și sunt câteva persoane care vorbesc la telefon sau sunt încruntate, atenția voastră se va fixa pe ele pentru că ... asta facem când ne simțim amenințați", a spus Robertson.

"Cu toate acestea, dacă alegeți în mod deliberat să acordați atenție majorității oamenilor sau unei persoane care pare interesată din rândul din față, care zâmbește ... vă veți hrăni creierul cu gânduri și imagini pozitive care vă vor ajuta să vă amintiți mai degrabă succesele din trecut decât eșecurile din trecut".

El a spus că a fi intenționat în acest fel nu numai că vă va reduce anxietatea și va diminua efortul pe care trebuie să îl depuneți în sarcină, dar vă va consolida și încrederea.

Adoptați o mentalitate de creștere

Atitudinea ta față de tine și față de abilitățile tale poate face diferența.

"Trebuie să crezi că schimbarea este posibilă", a spus Robertson. Persoanele cu o mentalitate "de creștere" cred că, prin efort, poți învăța abilități și cultiva talente. Dimpotrivă, cei cu o mentalitate "fixă" cred că talentele și abilitățile sunt înnăscute - fie le ai, fie nu.

"Dacă ai o mentalitate fixă - adică, crezi că abilitățile sau emoțiile tale sunt determinate de genetică sau moștenire - atunci nu te vei angaja în ... urcușurile și coborâșurile lente pe care le presupune învățarea", a spus Robertson. "Puteți învăța să fiți mai încrezători - dar nu dacă vă paralizați cu o mentalitate fixă".

Teoriile fixe despre tine sunt "întotdeauna greșite", deoarece creierul uman este enorm de plastic la toate vârstele, a explicat el.

Rezolvă-ți anxietatea

Anxietatea este corozivă pentru încredere, așa că reformulați anxietatea ca entuziasm.

"Este posibil să controlați anxietatea dacă nu vă speriați de ea și nu o tratați ca pe o forță extraterestră care vine, ci mai degrabă o vedeți ca pe o formă de energie pe care o puteți valorifica", a spus Robertson. "De fapt, simptomele corporale și cerebrale ale anxietății sunt identice cu cele ale entuziasmului." Robertson recomandă ca, dacă vă confruntați cu o situație care vă face să vă simțiți anxios, cum ar fi o conversație dificilă sau un interviu, să adoptați o mentalitate de "provocare".

"De fapt, vă puteți schimba starea de spirit într-una de genul "Oh, pot să performez aici?" față de "Oh, se vor întâmpla lucruri teribile"", a spus el. "Și vă puteți ajuta să faceți asta prin cuvintele pe care vi le spuneți: "Sunt entuziasmat"."

Robertson a spus că a face acest lucru nu înseamnă că nu veți avea emoții, dar prin folosirea limbajului, valorificați o formă de energie.

Afirmați-vă valorile

Definește-te și ce reprezinți, a spus el.

"Pentru că ceea ce ești ca persoană se bazează pe ceea ce reprezinți și ceea ce este important pentru tine, care sunt valorile tale", a spus Robertson.

"Și dacă vă puteți lua doar câteva secunde chiar și pentru a scrie care sunt valorile dvs. și de ce sunt importante pentru dvs. și ce înseamnă ele pentru dvs., dovezile arată că creierul dvs. va fi apoi mai rezistent și mai protejat împotriva fricii de critică, de umilință, de eșec."

Cu alte cuvinte, a spus Robertson, veți fi protejați de anxietatea distructivă care macină încrederea, notează CNN.