Mai multe persoane au fost rănite, în incident, a anunțat poliția, potrivit căreia șoferul a fost reținut imediat.

Mass-media germană a relatat că, potrivit martorilor, șoferul a intrat cu intenție în oameni, iar printre răniți s-ar fi aflat și copii. În schimb, poliția a refuzat să comenteze pe această temă și să se pronunțe dacă a fost un atac deliberat.

Mai mulți martori au făcut fotografii și le-au postat pe rețelele de socializare. În imagini se observă oameni înspăimântați, pompieri și polițiști care încearcă să calmeze situația și să dea primul ajutor.

Incidentul de la carnavalul din Volkmarsen s-a petrecut la mai puțin de o săptămână după ce un bărbat înarmat a ucis 11 oameni, într-un alt atac rasist, considerat unul dintre cele mai grave care s-au petrecut în Germania după Al doilea Război Mondial.

Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs

