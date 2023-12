Accident tragic la Timiș. O fetiță a murit după ce a căzut din pat

Incident tragic într-o comună din județul Timiș. O fetiță în vârstă de doar patru ani a murit după ce a căzut din pat și s-a lovit la cap. Aceasta se afla în plasament la o femeie, asistent maternal, care nu i-a dat foarte mare atenție. Deși în aparență copila părea că se simte bine, dimineață i s-a făcut rău și a murit. Poliţiştii au întocmit dosar penal pe numele femeii.

Fetița care a murit se afla în grija unei femei, văduvă, din comuna Mașloc din Timiș. În noaptea de 7 spre 8 decembrie, micuța a vrut să bea apă și s-a întins după o sticlă aflată la capul patului.

Ea a căzut între pat și dulap, conform informațiilor din presa locală și s-a lovit la cap. deși s-a ales cu un cucui, asistenta maternală nu a dat foarte mare atenție acestui incident tragic.

La o primă examinare a observat că fetița avea un cucui, dar dădea impresia că se simte bine. Lucrurile s-au agravat dimineață. Asistenta maternală a sunat la numărul de urgenţă 112 pentru a cere ajutorul medicilor. Până la sosirea medicilor, copila de doar patru ani a murit din cauza hematomului provocat de căzătură.

Asistenta maternală mai trei copii în plasament, dintre care doi sunt frații fetiței decedate, iar al treilea un student. Toți trei au fost preluați de preluați de Protecția Copilului, după acest incident tragic și dați în grija unei alte asistente maternale pana la finalizarea cercetărilor.

Trupul fetiței a fost preluat de medicii legişti pentru autopsie. Iar potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, al examinare, s-a descoperit că fetița avea trupul plin de vânătăi.

După acest incident tragic, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. De asemenea, asistentei maternale i s-a deschis încă un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului.

„În urma efectuării necropsiei, nu au rezultat alte suspiciuni, decesul survenind în urma hematomului provocat ca urmare a căzăturii, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Întrucât fetița prezenta și anumite echimoze pe corp, se efectuează verificări și dub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului”, au mai transmis reprezentanții IPJ legat de acest incident tragic.

Primarul comunei Mașloc, Ionel Lupu, a vorbit despre acest caz. El a spus că asistenta maternală este o femeie „cumsecade” și că nu este violentă. Aceasta a avut mai mulți copii în îngrijire până la acest incident tragic.

„Este o femeie cumsecade, nu este violentă, nu avem nici măcar o singură reclamație, are în jur de 70 de ani. Eu sunt din 2012 la primărie și nu pot să spun ceva rău despre ea. Am văzut copiii de-a lungul anilor cum mergeau la școală, are copii în plasament de mulți ani”, a declarat Ionel Lupu, citat de Tion.