International Incident la Seul: Angela Gheorghiu a oprit orchestra în plină reprezentație







Soprana de renume internațional Angela Gheorghiu a provocat un incident surprinzător în timpul unei reprezentații a operei "Tosca" de Puccini, la Seul, care a dus la huiduieli și reacții negative din partea publicului. Evenimentul s-a petrecut la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului, unde Gheorghiu a interpretat rolul principal, dar a șocat audiența întrerupând brusc spectacolul și oprind orchestra, gest care a stârnit un val de nemulțumiri.

Oprirea neașteptată a orchestrei

În timpul interpretării celebrei arii "E lucevan le stelle" de către tenorul coreean Alfred Kim, publicul a răspuns cu aplauze entuziaste și cereri de bis. Acesta este un obicei comun în lumea operei, unde spectacolele sunt adesea întrerupte de aplauze atunci când un artist reușește să emoționeze profund audiența. Însă, în acest caz, soprana Angela Gheorghiu a decis să intervină într-un mod neașteptat.

Fără avertizare prealabilă, ea a urcat pe scenă și a făcut semn orchestrei să se oprească, gestul fiind urmat de cuvintele: „Scuzați-mă. Este un spectacol. Nu este un recital. Respectați-mă."

Dirijorul Jee Joong-bae a încercat inițial să continue, dar în fața gesturilor insistente ale sopranei, orchestra a oprit muzica. Atmosfera tensionată a continuat, iar după câteva momente de confuzie, spectacolul a fost reluat. Cu toate acestea, incidentul a lăsat un gust amar atât în rândul colegilor de scenă, cât și în rândul spectatorilor care așteptaseră cu nerăbdare să o vadă pe Angela Gheorghiu în acțiune.

Angela Gheorghiu a fost huiduită de public

Gestul făcut de Angela Gheorghiu a fost întâmpinat cu huiduieli puternice din partea audienței, o reacție rar întâlnită în lumea operei, mai ales când este vorba despre un artist de talia ei. Publicul prezent la reprezentația din Seul și-a exprimat dezamăgirea și furia față de acest gest, mulți considerându-l lipsit de respect atât față de colegii de scenă, cât și față de publicul coreean.

O parte din spectatorii prezenți au cerut rambursarea biletelor, considerând că prestația a fost umbrită de comportamentul sopranei. Comentariile de pe rețelele de socializare au reflectat aceste sentimente, unul dintre utilizatori descriind situația drept "un dezastru complet", iar altul afirmând că „atitudinea arogantă a lui Gheorghiu a fost exasperantă."

Organizatorii cer scuze oficiale din partea Angelei Gheorghiu

După incident, organizatorii spectacolului, Opera Metropolitană din Seul și Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului, au emis o declarație prin care au solicitat scuze oficiale din partea sopranei, conform The Koreea Times.

"Acest comportament este fără precedent în istoria reprezentațiilor noastre", au spus organizatorii, adăugând că Gheorghiu nu a oferit nicio explicație sau scuză până la momentul emiterii comunicatului.

"Nu am mai auzit alte declarații sau explicații din partea ei cu privire la acest incident. Am depus oficial o plângere la compania care o reprezintă și am solicitat scuze. Așteptăm răspunsul ei pentru a stabili pașii următori", a declarat un oficial al Centrului Sejong.

Totodată, organizatorii și-au cerut scuze publicului pentru disconfortul creat și au subliniat că investighează procedurile din alte țări pentru a găsi un precedent similar în vederea gestionării acestei situații.

Un comportament controversat al sopranei române

Acesta nu este primul incident de acest gen în cariera Angelei Gheorghiu. Soprana română este cunoscută pentru personalitatea sa puternică și pentru atitudinea uneori neconvențională pe scenă.

În 2016, Gheorghiu a fost implicată într-un alt scandal, tot în timpul unei reprezentații a operei "Tosca", la Viena. Atunci, ea a refuzat să continue spectacolul după ce tenorul Jonas Kaufmann a interpretat un bis, ceea ce a întârziat producția și a creat tensiuni în rândul echipei artistice. Kaufmann a fost nevoit să ceară scuze publicului pentru incidentul creat.

Deși Gheorghiu este apreciată pentru talentul său artistic incontestabil și a câștigat de-a lungul carierei numeroase premii și distincții, aceste incidente au contribuit la imaginea ei de divă dificilă. Fanii operei, deși respectă măiestria sa vocală, sunt adesea dezamăgiți de comportamentul său imprevizibil și de gesturile care par să pună în umbră performanțele sale artistice.

Angela Gheorghiu își riscă reputația

Incidentul de la Seul a adus din nou în discuție comportamentul Angelei Gheorghiu pe scenă, ridicând întrebări despre respectul față de colegi și față de public. Deși este una dintre cele mai mari cântărețe de operă din lume, aceste gesturi riscă să-i afecteze relația cu fanii și cu instituțiile care o angajează.

Publicul coreean, recunoscut pentru respectul său față de artele spectacolului, a fost profund nemulțumit de comportamentul sopranei române, iar reacțiile de pe rețelele sociale reflectă frustrarea lor. Rămâne de văzut dacă Angela Gheorghiu va răspunde cererilor organizatorilor și dacă acest incident va afecta viitoarele sale apariții pe marile scene ale lumii.