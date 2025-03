Incident în Parlamentul Serbiei. Deputații opoziției au aprins fumigene în sala de plen

Update: Un incident a avut loc marți în Parlamentul Serbiei, când deputații opoziției s-au ridicat de la locurile lor și au aprins fumigene în sala de plen. Dezbaterea din Legislativul de la Belgrad a degenerat în haos, fiind aruncate și sticle.

Înainte de incident, deputații din coaliția de guvernare au propus adoptarea unei serii de legi care să acorde beneficii studenților și tinerilor, iar apoi să recunoască demisia prim-ministrului Miloš Vučević, ceea ce ar marca prăbușirea cabinetului său.

Deputații opoziției s-au opus vehement ordinii de zi, susținând că adoptarea legilor venite din partea unui guvern al cărui prim-ministru demisionase nu este justificată.

Parlamentarii opoziției s-au apropiat de biroul președintelui, au aprins fumigene roșii și negre și au deschis un banner pe care scria „Serbia se ridică pentru a răsturna regimul”, potrivit KosovaPress.

BREAKING: Mayhem in the Serbian parliament!

Several members throw smoke bombs, leading to major disruption and even a brawl during the session! pic.twitter.com/LAr2y7cJQm

— Global Dissident (@GlobalDiss) March 4, 2025