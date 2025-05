Social Transmisiune cu peripeții. Momentul în care o reporteriță a căzut într-un șanț ascuns de ape. Video







O reporteriță de la România TV a avut parte de un incident neplăcut în timpul unei transmisiuni live din zonele afectate de inundații din Covasna.

Reporterița, scufundată complet în apă

Deși purta un combinezon de protecție și se deplasa prin apă până la genunchi, reporterița Iuliana Damian a pășit din greșeală într-un șanț adânc și s-a scufundat complet în apă. Din fericire, a reușit să iasă rapid la suprafață fără a suferi răni, însă în înregistrarea incidentului se aude că a înghițit apă.

Incidentul a devenit subiectul unei ştiri și pe postul România TV, reporterița oferind mai multe detalii.

„Am încercat să arătăm cât mai bine ce se întâmplă acolo, să arătăm proporţia dezastrului. Tocmai de aceea, ne-am echipat corespunzător spun eu, aveam un combinezon pe mine. Am intrat pe străzile din localitate şi am încercat să arăt cât de mare era apa şi cum arată gospodăriile oamenilor care sunt de altfel disperaţi.

Însă, la un moment dat, pur şi simplu am căzut într-un şanţ foarte adânc. Nu am ştiut că acel şanţ este acolo pentru că totul era acoperit de apă, o apă murdară, plină de mâl. În timp ce eu vorbeam şi explicam telespectatorilor ce se întâmplă în jur, am căzut pur şi simplu în apa adâncă. Am reuşit să ies foarte repede şi din fericire sunt bine”, a declarat aceeasta.

Cod roșu de inundații

În prezent, există un singur cod roșu de inundații, care vizează râul Negru din județul Covasna. Această avertizare este valabilă până sâmbătă dimineață.

„În intervalul 30 mai, ora 12:00 – 31 mai, ora 08:00, este în vigoare un cod roșu pentru județul Covasna. Avertizarea vizează sectorul inferior al râului Râul Negru și indică un risc iminent de inundații majore, cu potențial periculos asupra vieții, bunurilor materiale și infrastructurii.

Totodată, în intervalul 30 mai, ora 12:00 – 31 mai, ora 16:00, este activ un cod portocaliu pentru județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Botoșani și Iași”, se arată în comunicatul emis de INHGA.