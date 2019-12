Potrivit acestora, Bat Galim, o navă sub pavilion israelian, desfășura o activitate de cercetare în comun cu oameni de știință ciprioți greci, pe platoul continental turc din Marea Mediterană de Est.

Marina turcă s-a apropiat de navă și i-a solicitat căpitanului să ofere informații despre activitatea lor. Ulterior, militarii turci au cerut navei să înceteze operațiunile și să părăsească apele teritoriale ale părții turce a Ciprului.

Turcia a contestat mereu activitatea unilaterală de foraj susținută de administrația cipriotă greacă în Mediterana de Est, afirmând că Republica Turcă a Ciprului de Nord (TRNC) are, de asemenea, drepturi asupra resurselor din zonă.

Potrivit autorităților de la Ankara, declararea unilaterală a Zonei Economice Exclusive (ZEE) de către administrația cipriotă greacă depășește o parte din riftul Turciei, în special în sectoarele 1, 4, 5, 6 și 7.

Insula Cipru a fost divizată începând cu 1974, când a avut loc o lovitură de stat greco-cipriotă după decenii de violențe împotriva comunității turce de pe insulă. A urmat intervenția autorităților de la Ankara, ca putere garantă. În ultimii ani, procesul de pace a înregistrat suișuri și coborâșuri, inclusiv în timpul celei mai recente întâlniri din Elveția, sub auspiciile țărilor garante Turcia, Grecia și Marea Britanie, inițiativă care s-a încheiat fără rezultate, în anul 2017.

